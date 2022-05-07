آيفون توضح طريقة حماية كلمات المرور على هاتفك من السرقة «اتبع الخطوات»

كشف موقع «ذا صن» البريطاني، إن مالكي هواتف آيفون يستخدمونها في فتح الكثير من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، وتسجيل الدخول إليها، ما يجعلها غير آمنة، حيث يمكن سرقة هذه الكلمات المرورية، لذلك يجب اتخاذ الحذر حتى لا يتم سرقة كلمات المرور من هاتفك بسهولة.

وأضاف الموقع أنه يكون من الأفضل الحفاظ بشكل كامل على كلمات المرور الخاصة بالحسابات التابعة لك، وذلك حتى تظل الحسابات الخاصة بك مؤمنة عن طريق عدة طرق.

وأشار إلى أنه يجب اختيار كلمات مرور معقدة وقوية جدًا دون الحاجة إلى تذكرها، حيث سيقوم هاتفك ببساطة بإدخالها نيابة عنك عند تسجيل الدخول، وذلك من خلال iCloud Keychain والذي يحتفظ بكلمات المرور التي تكتبها على هاتفك وتقوم بتشفيرها وتخزينها في السحابة، وهو أحد أفضل الدفاعات ضد المتسللين.

ويقوم iCloud Keychain بتخزين كلمات المرور ومعلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك بطريقة لا تستطيع Apple قراءتها أو الوصول إليها، ويحتوي متصفح الويب Safari الآن على ميزة خاصة تسمى كلمات المرور القوية، وعندما تقوم بالتسجيل في خدمة على Safari، ستحصل على خيار لاستخدام كلمة مرور يتم إنشاؤها تلقائيًا والتي يصعب على المتسللين اختراقها، كما يتم حفظ كلمة المرور هذه تلقائيًا في iCloud Keychain حتى لا تضطر إلى تذكرها.

تخزين كلمة المرور

يمكنك أيضًا إنشاء كلمات المرور الخاصة بك يدويًا، ثم إضافتها إلى iCloud Keychain، لذلك إذا لم تكن راضيًا عن كلمة مرور Apple أو كنت تنشئ حسابًا على جهاز غير تابع لشركة Apple، فيمكنك إضافتها بسهولة على أيفون لاحقًا، كل ما عليك هو الانتقال إلى مجلد كلمات المرور في إعدادات جهاز iPhone الخاص بك ثم إضافة حساب، وبعد ذلك يمكنك حفظه وستظهر تفاصيل تسجيل الدخول في المرة القادمة التي تذهب فيها لتسجيل الدخول على هذا الموقع.

اختيار كلمات مرور معقدة

إذا كنت تستخدم طريقة تخزين كلمة المرور، فستحتاج إلى الحصول على بيانات اعتماد تسجيل دخول قوية، فأولاً يجب التحقق من قائمة كلمات المرور الأكثر شيوعًا للتأكد من أنك لا تسقط من أي قواعد بسيطة، وتجنب اختيار الكلمات الفردية أو أسماء العائلات أو المدن أو الفرق الرياضية أو أي شيء آخر يمكن تخمينه بسهولة.

ومن الصعب جدًا اختراق كلمات المرور الأطول، إضافة إلى تسجيلات الدخول باستخدام الأرقام والرموز وبعض الأحرف الكبيرة، وإذا كان من الصعب جدًا تذكر كلمة المرور، فأضفها إلى مدير كلمات المرور الخاص بك.

ويمكن أن تكون كلمات المرور القوية دفاعًا رائعًا، ولكن لا يزال من الممكن أن تتم سرقتها أو تخمينها، لذا حاول ألا تعتمد على كلمة المرور وحدها، حيث تقدم العديد من التطبيقات والمواقع الشهيرة شيئًا يسمى التحقق الثنائي، وهذا يعني أن أي شخص يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك يجب أن يستخدم كلمة مرور وبعض المعلومات الإضافية.

وعادةً ما يكون هذا رمزًا خاصًا يتم إرساله إليك عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني، وسيؤدي هذا إلى منع المتسللين من الوصول إلى حسابك حتى لو كانوا يعرفون كلمة مرورك.