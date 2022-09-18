«يورو نيوز»: أزمة غذاء تضرب أوروبا بسبب التغيرات المناخية

كشفت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية، أن الإمدادات الغذائية في أوروبا تعرضت للخطر؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف هذا الصيف، ما أدى إلى انخفاض حاد في محاصيل الأرز في شمال إيطاليا، والزيتون في إسبانيا.

وتابعت «يورو نيوز» في تقرير، أن هناك انخفاضا في إنتاج محصور الشعير في الولايات المتحدة بسبب الظروف البيئية القاسية، كما تسببت موجات الحرارة العالية، والجفاف والفيضانات وانتشار الأوبئة، في منع المزارعين من الحصول على محاصيل ذات جودة عالية حول العالم.

وأوضح التقرير أن انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، قد تسبب في تراجع الإنتاج في الثروة الحيوانية، والسمكية، وقد تزداد هذه المشكلة إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات لمعالجة زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ارتفاع تكلفة المواد الغذائية بسبب التغير المناخي

وأشار التقرير إلى ذبول بعض المحاصيل الزراعية في الهند بسبب الموجات الحرارية هذا الصيف، وأفسدت الحرائق حقول القمح في تونس، كما دمرت الفيضانات في الصين حوالي 100 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية، وأدى فساد معظم محاصيل المواد الغذائية الأساسية مثل القمح، والأرز، والذرة وفول الصويا إلى الارتفاع في الأسعار.

ضريبة على اللحوم

وتابع التقرير أنه يمكن أن تزيد أسعار اللحوم، ومنتجاتها، بسبب تأثرها بتغير المناخ، حيث تراجع انتاج من الثروة الحيوانية مع تدمير الغابات، ما أدى الى فرض ضريبة على استهلاك اللحوم والدجاج في دول أوروبية، وذلك قبل نشوب الحرب في أوكرانيا.

وكانت منظمة «أوكسفام»، التي تضم اتحادا دوليا للمنظمات الخيرية، التي تعمل على تخفيف حدة الفقر في العالم، قد حذرت من أن الفقر قد تزايد في العالم بمقدار الضعف في بعض الدول التي تعرضت لآثار لتغير المناخ.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، أوضحت المنظمة أن معدل من يعانون الجوع الشديد قد ارتفع من 21 مليونا إلى 48 مليون نسمة، من عام 2016 وحتى الآن، منهم حوالي 18 مليونا من دول على حافة الجوع، وتعاني شعوبها من الحروب والأزمات الاقتصادية والتفكك وجائحة فيروس كورونا، وتابع التقرير أن الصراعات هي السبب الرئيسي في المجاعات.