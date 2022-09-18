طالبة تلجأ للقضاء بعد رفضها بكلية العلاج الطبيعي بسبب ورم في المخ

أقام عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار وزير التعليم العالي فيما تضمنه من امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بقبول أوراق المدعية للترشح إلى كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي الحكومية طبقا لمجموعها الاعتباري الحاصلة عليه بشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 وطبقا لقواعد تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي الماضي 2021-2022 باعتباره التنسيق الواجب التطبيق والأفضل لها.

وطالبت الدعوى، بإلغاء كل الآثار المترتبة على ذلك، خاصة إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بقبول أوراق المدعية وقيدها بكلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي الحكومية طبقًا لمجموعها الاعتباري الحاصلة عليه في العام الدراسي 2020 وطبقا لقواعد التنسيق المقررة في العام الجامعي 2021 باعتباره التنسيق الأفضل لها والواجب التطبيق وإلحاقها بالفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي بداية من العام الجامعي الحالي 2022-2023.

بداية القصة

وقال «عبدالسلام» في دعواه، إن الطاعنة قد حصلت علي شهادة إتمام امتحان الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2020 (الشعبة العلمية – علمي علوم) بمجموع اعتباري 364,5/ 410 درجات - ولم تتقدم بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في هذا العام والعام الذي يليه بسبب إصابتها بورم بالمخ ومرضها.

رفض طلب الطالبة

وأضاف المحامي، أنَّ الطاعنة حاولت أن تتقدم بأوراقها خلال العام الجامعي الحالي 2022-2023 إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا وفق مجموعها الاعتباري الحاصلة عليه العام الدراسي 2020 لترشيحها إلى الكليات والمعاهد العليا وفق قواعد التنسيق المقررة للعام الجامعي الماضي 2021-2022 باعتباره التنسيق الواجب التطبيق والأفضل لها، إلا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها رفضت قبول أوراقها بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنظمة.