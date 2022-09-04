مجلس الدولة يلزم الأزهر بدفع 10 آلاف جنيه للتأمين الصحي

شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمنطقة الأزهرية في جنوب سيناء، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد 10020 جنيهًا القيمة المتبقية من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين «2019/2020– 2020/2021».

إلزام الأزهر بدفع 10 آلاف جنيه

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الأزهر الشريف بأداء مبلغ مقداره 10020 جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

حيثيات الفتوى

وقالت الجمعية إن الثابت من الأوراق وفقًا لبيان اشتراكات الطلاب بالمنطقة الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء عن العامين الدراسيين «2019/2020-2020/2021» المقدم من الإدارة المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، فرع جنوب سيناء، مشيرة إلى أنّ عدد الطلاب المقيدين في العامين الدراسيين محل النزاع هو 9237 طالبًا، وأن إجمالي قيمة المستحق عنهم مبلغ 110844 جنيهًا، وأن الأزهر الشريف قام بسداد مبلغ (100824) جنيهًا منها، وتبقى في ذمته لصالح الهيئة مبلغ (10020) جنيهًا.

وذكرت الجمعية أنّ هذا لم ينفِه الأزهر الشريف، ولم يقدّم دليلًا يناهضه، إذ لم يرد على موضوع النزاع إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة، فإنه يتعين إلزامه بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة عارضة النزاع نزولا على صحيح حكم القانون، وانصياعًا لمقتضاه.