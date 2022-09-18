«المهن الطبية» يعلن موعد فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2023

أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب الاشتراك لأول مرة، والتجديد، والحذف والإضافة، بمشروع العلاج لعام 2023، أول أكتوبر المقبل، وحتى نهاية ديسمبر2022 بجميع مقرات المشروع بكافة المحافظات، موضحا أنه تقرر زيادة الحد الأقصى لتحمل المشروع ليصبح 50 ألف جنيه بدلا من 45 ألف جنيه لكل الفئات، بالإضافة إلى إتاحة اشتراك أبناء أعضاء الاتحاد من ذوى الإعاقة الذكور بعد تخرجهم لحين عملهم.

إجمالي المصروفات العلاجية المتوقعة في 2022

أوضح حمزة، أن إجمالي المصروفات العلاجية المتوقعة لعام 2022، بلغت 280 مليون جنيه لـ409 ألف و763 مستفيد من إجمالي 164 ألف و444 مشترك، مقابل 250 مليون و174 ألف جنيه لـ405 ألف و583 مستفيدا، من إجمالي 160 ألف و423 مشترك بمشروع العلاج خلال عام 2021.

فتح باب الاشتراك مجددا أمر ليس سهلا

وأكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، استمرار إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد قيمة الاشتراك بمشروع العلاج للعام الثالث على التوالى، داعيا كافة الأعضاء بالاشتراك في مشروع العلاج، إذ أن المجلس يتلقى كل عام العديد من المطالب للاستفادة بخدمات المشروع بعد غلق باب الاشتراك، مشيرا إلى أن فتح باب الاشتراك مُجددا أمر ليس سهلا.

أوضح أن مشروع العلاج يعتمد على التكافلية بين الأعضاء، أي أنه كلما ارتفع عدد المشتركين في المشروع يتيح ذلك تحسين الخدمات المقدمة دون التأثير على صندوق المعاشات، مشيرا إلى اشتراك 75% من أعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد يجعل المشروع من أفضل مشروعات الرعاية الصحية من حيث التغطية والخدمات المُقدمة للأعضاء.