«الري» تبحث التعاون لمواجهة تغير المناخ مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تعزيز التعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والتنسيق المشترك خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وذلك بحضور مدير عام المنظمة، يرلان بايدوليت، ومدير البرامج والمشاريع في المنظمة، الدكتور إسماعيل عبدالحميد.

تنسيق مشترك لخدمة قضايا المياه

واستعراض اللقاء، آليات التعاون العلمي والبحثي بين الوزارة والمنظمة، والتنسيق في مجال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه، والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين المنظمة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه.

وقدّم وزير الري، الإمكانات المتميزة للمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، مشيرا إلى أنّه يمكن للمنظمة الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التدريبية واللوجيستية للمركز في عقد دورات تدريبية للمتدربين من الدول العربية والأفريقية.

مناقشة ترتيبات أسبوع القاهرة الخامس للمياه

وشهد اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية لتنظيم حدث جانبي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان «المبادئ التوجيهية لسياسة الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، لبناء قدرات المسؤولين الحكوميين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في مجال تطوير الاستراتيجيات وتحسين التشريعات وإنشاء آليات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة.

يذكر أنّ المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعني بالتعريف بالزراعة والتنمية الريفية ومشكلات الأمن الغذائي، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأعضاء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتبادل الخبرات بين الدول.