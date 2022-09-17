«التعاون الدولي» تنظم «يوم الطاقة» لرفع الوعي المجتمعي قبل مؤتمر المناخ

نظمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، احتفالية «يوم الطاقة» EUEgypt Energy Day 2022، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة، تمهيداً لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بحضور عدد كبير من القيادات في مختلف الوزارات.

استعراض أنشطة ومشروعات قطاع الطاقة

ويهدف الاحتفال إلى استعراض كل الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الطاقة، التي تسهم في دعم وتعزيز ورفع الوعي المجتمعي بموضوعات المناخ المختلفة، وذلك من خلال تسليط الضوء على النتائج المتحققة في هذا المجال، إلى جانب استعراض جهود الوزارات المختلفة في هذا المجال بما يتناسب مع أولويات الدولة المصرية والاحتياجات الفعلية في الوقت الراهن وخلال السنوات المقبلة.

وتسعى الدولة المصرية، إلى التأكيد على تعزيز الجهود لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع تأثيره السلبي والبناء على الزخم الدولي في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP 27، بما يحقق لشعوب العالم النتائج ملموسة التي تساهم في إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع مما يساهم في الانتقال من مرحلة التفاوض المنصوص في التعهدات الدولية إلى مرحلة التنفيذ.

تعزيز وتطوير مصادر الطاقة المتجددة

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من برامج التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، تهدف إلى تعزيز وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والإجراءات الموفرة للطاقة لإنتاج طاقة نظيفة وآمنة وفعالة، ومنها: برنامج «تعزيز الإصلاحات في قطاعي الطاقة المتجددة والمياه من خلال تطوير برنامج بناء القدرات، بمنحة قدرها 10 ملايين يورو، وبرنامج نقل الطاقة المصرية بمنحة 20 مليونا يورو، وبرنامج مزرعة الرياح بخليج السويس 200-250 ميجاوات بمنحة 30 مليون يورو، كما يمول الاتحاد الأوروبي برنامج "دعم سياسة قطاع الطاقة».

استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040

وفى هذا الإطار، تعمل مصر والاتحاد الأوروبي حاليًا على تحديث «استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040» التي تهدف إلى تحقيق إمدادات آمنة للطاقة من خلال تبني سيناريوهات الطاقة الخضراء في آفاق مختلفة، وكذلك تطوير «شراكة الهيدروجين المتوسطية» لتعزيز الاستثمارات في توليد الكهرباء المتجددة، وتوسيع شبكات الكهرباء، بما في ذلك الوصلات عبر البحر الأبيض المتوسط، وإنتاج مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء البنية التحتية للتخزين والنقل والتوزيع.

وتبلغ محفظة التمويلات التنموية الجارية مع الاتحاد الأوروبي نحو 886 مليون يورو بنهاية يونيو الماضي، يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية التنموية للدولة.