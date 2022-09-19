بعد تصدره التريند.. أبرز المعلومات عن فيلم «أعز الولد»

تصدر فيلم «أعز الولد»، محرك البحث على الموقع الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرضه على إحدى القنوات الفضائية، بشكل حصري، أمس الأحد، في العاشرة مساء، حيث حظى بردود فعل واسعة من الجمهور.

تفاصيل فيلم «أعز الولد»

وعرض فيلم «أعز الولد»، في 19 مارس من العام الماضي 2021، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم بأنفسهن سالمين.

أبطال «أعز الولد»

ويشارك في بطولة فيلم «أعز الولد»، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، محمد شاهين، محمود الليثي، علي قنديل، حاتم صلاح، صابر الطوخي، كريم العمري، رجاء الجداوي، بالإضافة لظهور عدد كبير من الفنانين، كضيوف شرف العمل، كان أبرزهم عمرو سلامة، أروى جودة، ريهام عبد الغفور، عمرو يوسف، منى زكي، وإنجي المُقدم، ومن تأليف شريف نجيب.

آخر ظهور فني للفنانة رجاء الجداوي

وشهد فيلم «أعز الولد»، آخرعمل للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك بعد 43 يوما من الصراع مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز 82 عاما، كما شهد العمل التجربة الإخراجية الأولى لسارة نوح.

الفنانة دلال عبد العزيز

كما شهد الفيلم، الظهور قبل الأخير للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في السينمات قبل وفاتها، بعد أن شاركت في آخر عمل سينمائي، فيلم «تسليم أهالي»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض، والتي أجرت تصويره قبل رحيلها، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.