«الجنايات» تنظر أولى جلسات محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة وائل الإبراشي

تنظر محكمة جنايات الحيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد إعطائه أقراصا غير متداولة لعلاج فيروس كورونا.

اتخاذ إجراءات التحقيق في وفاة الإبراشي

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر في وقت سابق، باتخاذ كل إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وخلال بيان أصدره عن مكتبه يوضح فيه أن زوجة المتوفى قد شكت في العريضة المقدمة للنيابة العامة طبيبا بالتسبب في وفاة زوجها.

إعطاؤه أدوية غير متداولة

وأضاف البيان، أن زوجة الإبراشي وضحت خلال العريضة المقدمة للنيابة بأن المتهم أعطى زوجها أقراصا غير متداولة مدعيا فاعليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه في المنزل، وأن الطبيب كان يعلم رغم سلبية التدخين على المتوفى إلا أنه كان يفعل ذلك بشراهة في غرفة نومه خلال ملازمته.