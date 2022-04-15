ابن شقيق الإعلامي وائل الابراشي: عمي كان محبا لكل من حوله وكثير المزاح

قال المنتج حسن أحمد الإبراشي، ابن شقيق الإعلامي وائل الإبراشي، إن الصحفي والإعلامي الراحل وائل الإبراشي كان محبا لكل من حواله وخاصة «الهزار»، ودائما ما كانت كلمته معه كـ«إنت فين يا فنان؟!».

الإبراشي: إحنا عائلة معروفة جدا في المنصورة

وأضاف «الإبراشي»، خلال استضافته ببرنامج «عيلتي وأفتخر» على «شعبي FM»، تقديم حازم قابيل، أن أصل عائلته من منطقة «شربين» بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، «إحنا عائلة معروفة جدا هناك، ووالدي الله يرحمه كان عنده مكتبة عظيمة جدا، وأستاذ وائل كان يحب القراءة جدا».

الإبراشي: والدي كان الأكبر.. وعمي وائل الأصغر سنا

وتابع: «أعتقد أن الفضل يرجع لوالدي؛ لأنه الأكبر وعمي وائل الأصغر سنا، وأرجح أن هذا السبب وراء حبه للصحافة».

وأوضح أن الأسرة دايما ما كانت مترابطة بين أفرادها ودائمه التواصل، «كنا كلنا أيد واحدة، و كان عمي رحمة الله عليه بينزل البلد، وإحنا كمان كنا بنتقابل هنا في القاهرة أو في شربين». واختتم قائلا بأن عائلته كانت مشجعه له عندما قام شق طريقه نحو النجاح، حيث أنه قد حاول في البداية بمجال المحاسبة ثم سعي للسفر خارج مصر، «ربنا كان شايل له شغله في الصحافة والتلفزيون مش حاجتين بعيدين عن بعض، وعمي كان مشهورا في الصحافة والإعداد قبل التقديم».

هذا وقد انفردت «الوطن» بإجراء أول لقاء مع أرملة الراحل وائل الابراشي التي كشفت فيه عن وفاة زوجها بسبب خطأ طبي من قبل طبيب العزل المنزلي، وهو ما نفاه الطبيب أمام جهات التحقيق.