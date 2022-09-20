إكسترا نيوز تفند شائعة حول تراجع الناتج المحلي الإجمالي منذ 2014

رصدت فضائية «إكسترا نيوز» شائعة تناولها الإعلام المُعادي ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الناتج المحلي لمصر منذ عام 2014، لكن الحقيقة هي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر لم يتراجع منذ عام 2014 بل على العكس هو في ارتفاع مستمر ليرتفع من نحو 2 تريليون و300 مليار جنيه عام 2013-2014 إلى نحو 7 تريليونات و400 مليار عام 2021-2022.

وأشارت «إكسترا نيوز» إلى أن التراجع في نسبة النمو كان نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية وهي كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ساهمت في تعزيز مرور الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية.

الإصلاحات الاقتصادية دعمت قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن

وأوضحت «إكسترا نيوز» أن هذا الأمر هو الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

كما أن استمرار نمو الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العامة نتج عنه التحسن في معدلات البطالة التي انخفضت لتسجل 7.9% عام 2019-2020 مقارنة 9.9% في 2018 و11.8 % في 2017 و12.6 في عام 2016 و12.18% عام 2015 و13% عام 2014.