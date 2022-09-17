القطار الكهربائي وحقوق الإنسان.. «إكسترا نيوز» ترد على شائعات «السوشيال ميديا»

رصدت فضائية «إكسترا نيوز»، تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، شائعة تفيد بأن تخفيض سعر تذاكر القطار الكهربائي الخفيف جاء بسبب فشل المشروع، ولكن الحقيقة هي أن التخفيضات جاءت استجابة لمناشدات المواطنين في ضوء دراسة للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، كما أن الأسعار المخفضة سيتم تطبيقها من اليوم في إطار مراعاة الدولة لمتابعة تطورات وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة العملية العسكرية في أوكرانيا.

شائعات عن حقوق الإنسان واحتفالات أكتوبر

كما رصدت «إكسترا نيوز» شائعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإلغاء الاحتفالات بنصر أكتوبر، ولكن الدولة لم تصدر أي بيانات أو أخبار تؤكد صحة تلك الشائعات، بالإضافة لرصد شائعة منتشرة على وسائل الإعلام المعادية تتعلق بادعاءات كاذبة حول ملف حقوق الإنسان في مصر، بالرغم أن الدولة المصرية تراعي حقوق الإنسان بإعلاء قيم احترام الدستور والقانون في مختلف نواحي حياة المواطنين، بداية من توفير الحياة الكريمة لهم عن طريق المبادرات المجتمعية، واعتماد الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعتبر بمثابة خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وحرصت الدولة المصرية على وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تتضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية، كما أشادت العديد من المنظمات الدولية الحقوقية بالاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، خاصة وأن مصر أتاحت المجال لعدد من المنظمات للقيام بزيارات لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل التي أقيمت، في خطوة جادة من الدولة المصرية لتكريس مفهوم حقوق الإنسان وإعادة دمج الأفراد في المجتمع.

شائعة إلغاء تبطين وتأهيل الترع

وانتشرت شائعة مختلفة من نوعها على مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها «إكسترا نيوز»، تفيد بوقف المشروع القومي لتبطين الترع لعدم جدواه، بالرغم من أهمية المشروع والتي تهدف إلى إعادة الترع لوظيفتها الأساسية، وهي توصيل المياه للمزارعين في التوقيت المناسب وبكميات محددة، ويجرى حاليا التقييم المرحلي لمشروع تبطين الترع وإعداد دليل إرشادي لعملية تبطين الترع وفقا للخبرات المكتسبة.