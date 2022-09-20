مجلس وزراء الإعلام العرب: سنواصل دعم القضية الفلسطينية العادلة

قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد للجنة الدائمة للإعلام، ورئيس قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية، إن إدارة الأمانة الفنية بقطاع الإعلام والاتصال أعدت مجموعة من الوثائق والمقترحات والمبادرات التي سيتم دراستها في الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، مؤكدًا مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية العادلة وفي صلبها أوضاع القدس المحتلة وفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال انطلاق أعمال الدورة العادية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والدورة العادية 15 للمكتب التنفيذي، والدورة العادية 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين جامعة الدول العربية - قطاع الإعلام والاتصال - والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي، أن المكتب التنفيذي خلال دورته الأخيرة في شهر مارس الماضي ببغداد طالب بضرورة ضمان التمثيل العالي للدول الأعضاء في هذه اللجنة وتطوير أدائها بما يحقق مزيدا من النجاعة في تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل.

مجلس وزراء الإعلام العرب

وحسب النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ستقوم اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدراسة وثائق العمل ومشروعات القرارات التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب انطلاقًا من الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المعنية لترفع إلى المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من المجلس الوزاري.

وستبحث الدورة جملة من القضايا على رأسها الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية، وتفعيل أهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية 2022 - 2026 بما في ذلك تعاطى وسائل الإعلام خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة «كورونا»، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء.

وستتميز الدورة بوضع أنجع المقاربات التشاركية والمبادرات العملية لتطوير الإعلام العربي في سياق التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي والرقمي، وخاصة ما يتعلق باستكمال إرساء إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية وإنشاء المرصد والمنصة المدمجة، وإعداد موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، فضلا عن وضع النظام الداخلي لجائزة التميز الإعلامي تقديرا وعرفانا للشخصيات والمؤسسات التي أسدت خدمات جليلة للإعلام العربي.

تقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية

كما سيبحث مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة 52 جملة من المسائل التنظيمية والهيكلية، ويستعرض الأنشطة والتحركات المكثفة التي طبعت عمل بعثات ومراكز جامعة الدول العربية بتعاون وثيق مع مجالس السفراء العرب في دول الاعتماد، ويطلع على تقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية، وفعالية «عاصمة الإعلام العربي».

حضر أعمال الدورة الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين، بجانب الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفي خالد ميري وكيل مجلس نقابة الصحفيين، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام.