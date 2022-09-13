«مدبولي» يناقش ترتيبات استضافة مصر لاجتماعات وزراء الإعلام العرب

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام العربي، والتي ستنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات والمبادرات الإعلامية.

تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر في عرض القضايا الوطنية وطرحها للنقاش أمام المواطنين، ودحض الشائعات التي يتم تناقلها بهدف التشويش على جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية، مشيرا إلى دور الحملات الإعلامية، التي يتم صياغتها لنقلها عبر مختلف وسائل الاتصال التقليدية والمستحدثة ووسائل التواصل الاجتماعي، في رفع مستوى الوعي العام لدى المواطنين بأبعاد القضايا والملفات الحيوية، وما يتم من إنجازه على أرض الواقع.

استضافة مصر اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب

وخلال اللقاء، سرد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل الترتيبات والتحضيرات التي يقوم بها المجلس الأعلى حاليا لاستضافة مصر لاجتماعات الدورة العادية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، خلال الشهر الجاري، والدورة العادية الـ 15 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وكذا الدورة العادية الـ 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتسلم مصر، ممثلة في المجلس الأعلى، رئاسة الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب من دولة السودان.

وقال «جبر»: «هذه الاجتماعات ستشهد مشاركة مكثفة من جانب الدول العربية، إذ يشارك فيها 13 وزيرا ورؤساء وكبار المسئولين بالهيئات العربية الإعلامية، وهي مشاركة غير مسبوقة منذ سنوات عديدة، إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، من بينها الاتحاد العام للصحفيين العرب، والهيئة العربية للبث الفضائي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وغيرها الكثير من المنظمات والاتحادات الأخرى، ومن المقرر أن يشارك في هذه الاجتماعات وفد من اتحاد وكالات الأنباء العربية».

وتناقش اللجنة الدائمة للإعلام العربي، في دورتها الجديدة، عددا من الموضوعات المهمة، حيث أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنها تتضمن القضية الفلسطينية، والاستراتيجية الإعلامية العربية، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وكذلك الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد آخر من الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش.

مبادرات إعلامية تستهدف الوعي

وخلال اللقاء، عرض «جبر»، عددا من المبادرات الإعلامية، على رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنظيم المشهد الإعلامي بالدولة، وفي مقدمتها الحملة الإعلامية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بصياغة هذه الاستراتيجية، وذلك بهدف توعية المواطنين بمفاهيم الملكية الفكرية، وتشجيعهم على اتباع أنظمة الحماية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها.

وفي ضوء ذلك، طرح رئيس المجلس الأعلى بعض الأفكار حول الرسائل الإعلامية المقترحة في الحملة، ووسائل الاتصال المقترح تنفيذ الحملة من خلالها، كما قدم نبذة عن عدد آخر من المبادرات المقترحة مثل مبادرة «الإعلام الآمن للطفل»، ودراسة حول الأزمة الاقتصادية العالمية، من حيث أسبابها وتداعياتها على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، بالإضافة إلى حملة «اتأكد قبل ما تِشيّر»، بهدف التصدي للشائعات واكتشاف الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قدم «جبر»، خطة مواجهة الأخبار المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن خطة إعلامية أخرى لترشيد استهلاك الكهرباء في ضوء تحقيق مستهدفات الدولة نحو توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء.