نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية بأسوان.. بنين وبنات بالدرجات

أعلن الدكتور محمد سيد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق، اليوم الثلاثاء، درجات القبول بكليات جامعة الأزهر بمحافظات مصر للعام الجامعي الجديد 2022-2023، من ضمنها تنسيق كلية الدراسات الإسلامية بأسوان، علما بأن الكلية تتبع إداريا الكليات التابعة لفرع جامعة الأزهر بأسيوط.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية بأسوان

تقدم «الوطن» ضمن خدماتها للقراء، درجات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية بنين، التي تقع في منطقة الشيخ هارون بحي جنوب مدينة أسوان، والكلية الخاصة بالبنات التى تقع غرب النيل بأسوان.

أولا: كلية الدراسات الإسلامية بنين

• شعبة الشريعة الإسلامية:

- درجات القبول شعبة علمي انتظام: 325 درجة.

- درجات القبول شعبة علمي انتساب: 353 درجة.

- درجات القبول شعبة أدبي انتظام: 315 درجة.

درجات القبول الشعبة أدبي انتساب: 322 درجة.

• شعبة أصول الدين:

- درجات القبول شعبة علمي انتظام: 328 درجة.

- درجات القبول شعبة علمي انتساب: 391 درجة.

- درجات القبول شعبة أدبي انتظام: 315 درجة.

- درجات القبول شعبة أدبي انتساب: 315 درجة.

- درجات القبول شعبة إسلامي انتظام: 485 درجة.

ثانيا: كلية البنات بأزهر أسوان

تنسيق كلية البنات بأسوان، في شعبها المتنوعة: «أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية واللغات الأوروبية»، جاء على النحو التالي:

• شعبة أصول الدين:

- درجات القبول شعبة علمي انتظام 347.5 درجة.

- درجات القبول الشعبة أدبي انتظام 323 درجة.

- درجات القبول الشعبة أدبي انتساب 321.

• شعبة الشريعة الإسلامية:

- درجات القبول شعبة علمي انتظام 374 درجة.

- درجات القبول شعبة علمي انتساب 449 درجة.

- درجات القبول شعبة أدبي انتظام 315 درجة.

- درجات القبول الشعبة أدبي انتساب 384 درجة.

• شعبة اللغة العربية:

- درجات القبول شعبة علمي انتظام 330 درجة.

- درجات القبول شعبة علمي انتساب 444 درجة.

- درجات القبول شعبة أدبي انتظام 331 درجة.

• شعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية «لغة إنجليزية»:

- درجات القبول شعبة علمي انتظام 499 درجة.

- درجات القبول شعبة أدبي انتظام 379 درجة.