جامعة الأزهر تعلن تنسيق كليات القسم الأدبي بنين وبنات بالدرجات

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق كليات القسم الأدبي بنين، كلية اللغات والترجمة تخصص عام 373 درجة بنسبة 59.21%، وكلية الإعلام 506 درجة بنسبة 80.32%، وشريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات 450 درجة بنسبة 71.43%.

كما أعلن القبول بكلية التجارة القاهرة تخصص عام من 416 درجة بنسبة 66.03%، وكلية التربية الرياضية القاهرة 380 درجة بنسبة 60.32%، وكلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 371 درجة بنسبة 58.89%، وكلية اللغة العربية تخصص عام 348 درجة بنسبة 55.24%، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون في القاهرة 374 درجة بنسبة 59.37%.

تنسيق كليات القسم الأدبي

وجاء تنسيق كليات القسم الأدبى بنات، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام 551 درجة بنسبة 87.46%، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 519 درجة بنسبة 82.38%، كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام 425 درجة بنسبة 67.46%، معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة 442 درجة بنسبة 70.16%.

وأكد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح للطلبة من خلال بوابة مصر الرقمية، وسيتاح للطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقًا للحد الأدنى، وسيختار الطالب الكلية التي يريدها، ويضغط تحويل، ويطبع بطاقة الترشيح وسيتاح ذلك أيضا للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية، خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة، أنّ الجامعة يتفتح التحويل لمدة 48 ساعة، من صباح يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر وحتى مساء الجمعة الذي يليه، مؤكدا فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن في المدن الجامعية.

إضافة درجات التظلمات

وأشار الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنّ جميع الطلاب الذين حصلوا على درجات تظلمات أُضيفت للمجموع قبل الترشيح، وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم الذين حصلوا على درجات بعد إعلان نتيجة التنسيق بأن يتجهوا إلى وحدة البيانات بالجامعة لتعديل ترشيحهم.

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