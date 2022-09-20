الأحد المقبل.. انطلاق السوق التفاعلي الأول بمصر لـ«الفرنشايز»

تنطلق النسخة الأولي لـ السوق التفاعلي الدولي للامتياز والوكالات التجارية «الفرنشايز» مصر 2022، خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 40 علامة تجارية و160 خبيرًا واستشاريًا في مجالات الفرنشايز ورواد الأعمال من مختلف العالم.

ويطلق «الفرنشايز» على العلامات التجارية ووكلائها المرخص لهم بتقديم الخدمات في الدول المختلفة.

مصر أحد أكبر الأسواق بالشرق الأوسط جذبًا للاستثمارات

وقالت حسناء الديب خبيرة الفرنشايز، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن السوق المصرية تعد أحد أكبر الأسواق بالشرق الأوسط جذبًا للاستثمارات بمجالات العلامات التجارية «الفرنشايز»، ويضم فرص عمل تقدر بـ 2 مليون ونصف فرصة عمل وأكثر من 500 فرصة جديدة سنويًا.

وأشارت الخبيرة، إلى أن حجم الاستثمارات بـ الفرنشايز تخطى الـ 180 مليار جنيه ما بين استثمارات مباشرة وغير مباشرة وعلامات تجارية أجنبية وأخرى مصرية، موضحة أن السوق التفاعلية التي تنظمه «FRANEGYPT»، لأول مرة في مصر أونلاين، له فوائد عديدة على السوق المصرية.

وأكدت «الديب»، أن الدولة المصرية تدعم الفرنشايز مما مكن العلامات المصرية من التوسع والانتشار بشكل كبير في جميع أنحاء مصر باستثمارات قليلة وفي وقت سريع، مضيفة أن حجم العمالة التي تتضمنها العلامات التجارية «الفرنشايز» تتخطى الـ 2 مليون ونصف مليون، إذ أنه يوفر 500 ألف فرصة عمل سنويا الفترة الحالية.

ضرورة وضع قوانين جديدة للمستثمرين

وشددت على ضرورة وضع قوانين جديدة للمستثمرين لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير لتتيح للدولة استيعاب العديد من الاستثمارات الخارجية الخاصة بالفرنشايز، إذ تساعد الدولة وتدعم بشكل كبير للاستثمار والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهي الفترة المناسبة حاليًا لمصر لتطوير مجال الفرنشايز، حيث يعتبر السوق المصرية من أكبر الأسواق الناجحة في العالم باعتبارها سوقا واعدا لجميع المستثمرين للعمل في مختلف المجالات، وذلك لكثرة عدد السكان وزيادة عدد البراندات والعلامات التجارية الأجنبية وتنوعها في السوق المصرية.

ولفتت «الديب»، إلى أن السوق التفاعلي يشارك فيه العديد من ممثلي العلامات التجارية بمصر والعالم العربي، ويستهدف خلق وتحفيز المستثمرين لزيادة استثماراتهم بمجالات الفرنشايز من جانب، والحصول علي امتيازات تجارية من جانب آخر.