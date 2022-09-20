الجامعة العربية تشكر الرئيس السيسي على رعايته اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب

وجّه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، السفير أحمد رشيد خطابي، أسمى عبارات الثناء وعميق الامتنان، للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفضّله بإضفاء رعايته الكريمة على اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، متابعا: «أرحب بالحضور في المؤتمر فوق أرض الكنانة، ونقدّر جميعا المبادرات الداعمة له من أجل الارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك بما في ذلك في الحقل الإعلامي».

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة الـ97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، التي افتتحها اليوم، إلى جانب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور نبيل جاسم، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.

وأضاف خطابي: «أتقدم للأخ العزيز كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وأمينه العام المستشار محمود فوزي، وأعضاء الفريق المنظم، بخالص الشكر على الترتيبات التنظيمية المحكمة بتعاون وثيق مع الأمانة العامة لالتئام هذه الاجتماعات بدءا باجتماع هذه اللجنة الموقرة».

خطابي: المكتب التنفيذي أوصى في مارس الماضي بتمثيل عالٍ للدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للإعلام العربي

وأشار إلى الآلية التي تضطلع بموجب مقتضيات النظام الأساسي لمجلس وزراء الاعلام العرب بدور محوري في مسيرة العمل الإعلامي المشترك، باعتبارها لجنة فنية دائمة تسهر على وضع الاستراتيجيات والخطط الإعلامية، ودراسة مشاريع القرارات التي ترفع للمكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من المجلس الوزاري، مضيفًا أنّ المكتب التنفيذي أوصى خلال دورته الأخيرة مارس الماضي في بغداد، بضرورة ضمان التمثيل العالي للدول الأعضاء في هذه اللجنة وتطوير أدائها بما تحقق مزيدا من النجاعة في تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل.

وأضاف أنّه عملا بمقتضيات النظام الأساسي أعدت إدارة الأمانة الفنية بقطاع الاعلام والاتصال مجموعة من الوثائق والمقترحات والمبادرات التي ستدرس في هذه الدورة، متطلعين سويا للتوصل إلى توصيات عملية وذات مغزى بشأن مختلف البنود المدرجة في جدول الاعمال، وهكذا، ستتدارس الدورة جملة من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وفي صلبها الأوضاع في القدس المحتلة بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلاميين الفلسطينيين، وهم يؤدون بقدر عال من نكران الذات رسالة الشرف والأمانة.

11 مايو يوما للتضامن مع الإعلام الفلسطيني

وأوضح أنّ الأمانة العامة تلقت بكامل الاهتمام المبادرة الفلسطينية لجعل 11 مايو يوما للتضامن مع الإعلام الفلسطيني، الذي يتزامن مع ذكرى الجريمة الشنعاء التي استهدفت الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، تجسيدا للتضامن الثابت مع الإعلام الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وخاصة ما يتعلق بحماية الصحفيين، كما تبحث الدورة سبل تفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022-2026 وتعاطي وسائل الإعلام، خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي، ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 والإعلام الإلكتروني والإعلام التربوي والتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية العالمية، فضلا عن المسائل التنظيمية لمجلس وزراء الإعلام.

واختتم حديثه، قائلا: «لا يفوتني، بهذه المناسبة أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدول والمنظمات والاتحادات الإعلامية على تعاونها البناء مع قطاع الإعلام والاتصال للنهوض بالإعلام العربي»، مؤكدا ضرورة تكريس هذا النهج التشاركي لإعطاء زخم أعمق لعملنا الإعلامي وفق محددات واحكام ميثاق الجامعة العربية وتوجهاتها الاستراتيجية لاستشراف منظومة إعلامية عربية متطورة وفاعلة وطموحة، تواكب تطلعات دولنا وشعوبنا العربية في كسب رهاناتها التنموية الشاملة في مناخ من الامن والاستقرار والتماسك الوطني.

وقال الدكتور نبيل جاسم: «نزداد شرفا وسعادة بحضوركم البهي في اجتماع الدورة السابعة والتسعين للجنة الدائمة للاعلام العربي، ونثمن مسبقا دوركم الكبير وجهودكم المستمرة طيلة الدورات السابقة التي انعقدت اخرها في بغداد خلال مارس الماضي».

وأضاف: «السادة الكرام نتطلع في هذه الدورة الى الخروج بتوصيات هامة ازاء المواضيع المعروضة في جدول الأعمال والتي تأتي القضية الفلسطينية وتحدياتها في مقدمة الجدول، إضافة إلى قضايا أساسية أفرزتها مرحلة الحداثة وثورة الاتصالات والمعلوماتية، كذلك كيفية صياغة الخطاب الإعلامي العربي لمواجهة الإرهاب، وترسيخ التحرك الاعلامي الموجه للخارج، وغيرها من البنود التي سوف تتم مناقشتها في هذه الدورة التي نأمل أن تتضافر جهودنا جميعا لإنضاجها بالشكل الأمثل، وبكل تأكيد أنتم أهلا لذلك».

وتابع: «ويشرفني أن أتوجه بالشكر الجزيل للأمانة الفنية في جامعة الدول العربية على ما تبذله من جهد كبير لإسناد اللجنة الدائمة للإعلام العربي، كما أتقدم بوافر الشكر لجمهورية مصر العربية لاستضافتها أعمال هذه الدورة، وما قدمته من تسهيلات وحسن الاستقبال لوفود الدول العربية».