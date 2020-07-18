غلق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدا لتحديثه

أغلق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدا لتحديثه، حيث تحول الرابط "العنوان" الخاص بموقع المجلس عند الضغط عليه لفتح الموقع الإلكتروني إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس في تصريح خاص لـ"الوطن" إنه يجري حاليا تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني ليصبح نافذة خدمية تطبيقا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر في أول اجتماع رسمي له بتشكيله الجديد.

وكان المجلس قد قرر تكليف الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس، وعميدة كلية الإعلام السابقة، بالإشراف على الموقع الإلكتروني بالمجلس وإطلاق صفحة رسمية، وترتيب هيكلة البوابة بالكامل، لتكون نافذة لنشر أنشطة المجلس وأهدافه وسياساته والتعامل معها، سواء بالنسبة للتراخيص والإصدارات وإلغاء التعامل المباشر.

وشمل القرار أن يقتصر الأمر على الشبابيك الإلكترونية، بجانب الموضوعات المتخصصة في تطوير وتحديث الإعلام محلياً ودولياً، ونشر الدراسات والأبحاث، وأحدث تطورات الثورة الرقمية.