خصم 50% بمتحف الحضارة بمناسبة 200 سنة على فك رموز حجر رشيد

استمراراً لدور المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في نشر الوعي الثقافي والمشاركة المجتمعية، وتنشيطاً للسياحة الداخلية، يقدم المتحف القومي للحضارة المصرية تخفيضاً بنسبة 50% للمصريين والطلبه، يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بمناسبة مرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد، ونشأة علم المصريات.

جدول فعاليات بمناسبة نشأة علم المصريات

وذكر المتحف القومي للحضارة المصرية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه ستقام الكثير من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات لإثراء هذا اليوم، حيث تتضمن الفعالية الأولى معرضا للصور الفوتوغرافية والرسوم التي توثق الحدث، ويشمل المعرض أيضاً بعض العروض عن العلوم التي ارتبطت بعلم المصريات.

أما الفعالية الثانية فتهدف إلى غرس قيم الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية المصرية، من خلال إقامة عدد من الأنشطة التربوية والتعليمية والتثقيفية للأطفال والشباب، وكذلك تقام الورشة الثالثة في صورة محاضرة تحت عنوان «أسرار حجر رشيد»، يلقيها الدكتور ميسرة عبدالله، نائب رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية للشؤون الأثرية.

برنامج مكثف لجمهور الزائرين والحاضرين

وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن هذه الورش والأنشطة والفعاليات هي بمثابة جزء من نتاج عمل مكثف يقدمه المتحف لجمهور الزائرين والحاضرين.

يذكر أن متحف الحضارة يعرض حالياً ولأول مرة، نسخة طبق الأصل من حجر رشيد، لإتاحة الفرصة لزائري المتحف للتعرف على قصة اكتشافه، والقيمة الأثرية والتاريخية للحجر الذي مهد الطريق للكشف عن الكثير من أسرار اللغة والحضارة المصرية القديمة.