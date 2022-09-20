31 عملا فنيا بمسابقة أفلام الطلبة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، الأفلام المشاركة بمسابقة أفلام الطلبة ضمن فعاليات الدورة الـ 38 التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، وتحمل اسم محمود حميدة، إذ يتنافس على جوائز المسابقة هذا العام 31 شابا سكندريا من خلال 31 فيلما تتناول قضايا حياتية.

أبرز الأفلام المشاركة

ويشارك المعهد العالي للسينما بالإسكندرية في المسابقة بـ 7 أفلام، وهي: الحاسة الثامنة إخراج حسام عزام، المعازيم إخراج خالد سليمان، T.M.W إخراج عبد الخالق شلبي، طربوش بلاستيك إخراج أحمد جابر، شيء بغيض جدا إخراج أحمد خليل، حياة إخراج أحمد عصام، سيموكلار إخراج حسين عيد.

ويعرض أيضا في المسابقة فيلم ليلة العرض، إخراج ميرنا سيدرك من جامعة فاروس، وسارة إخراج دميانة الجمل من كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا والنقل البحري، وصخب إخراج محمود عاصم معهد الإسكندرية العالي للإعلام، وفيلم لأحيا في مكان آخر، إخراج صفاء السيد من مركز جيزويت الإسكندرية، وفيلم Help إخراج مروان ماردونا من معهد الإسكندرية العالي للإعلام، وفيلم قبل فوات الأوان، إخراج عبد الرحمن شريف من مشروع ابدأ حلمك بقصر ثقافة الإسكندرية، وفيلم أنتيكا، إخراج حسن أبو كرم من جامعة فاروس، وفيلم العقدة، إخراج جاسمين أيمن من جامعة فاروس، وفيلم سوق العصر إخراج محمد نصار من المعهد العالي للإعلام إسكندرية، وRobo kind إخراج ميار هشام من المعهد العالي للإعلام بإسكندرية، وفيلم مستحية إخراج رحمة ياسر من جامعة فاروس، وفيلم لقمة إخراج شهاب الدين خالد من جامعة فاروس، وفيلم صف وكف إخراج فاروق بخاري من جامعة فاروس، وفيلم بـ 8 أرواح إخراج فيصل حسن من جامعة فاروس، وفيلم مراكب توت إخراج مريم جودة من جامعة فاروس، وفيلم بتلف في دواير إخراج مريم طارق من جامعة فاروس، وفيلم مقدر ومكتوب إخراج منه الله محمد من جامعة فاروس، وفيلم 5stars إخراج منة الله عبد النبي من جامعة فاروس، وفيلم حسني إخراج مها عِشرة من جامعة فاروس، وفيلم باليرينا إخراج مها حسن من جامعة فاروس، وفيلم بدارة إخراج مي حمدي عاشور من جامعة فاروس، وفيلم ألم، إخراج يوسف الصغير من جامعة فاروس، وفيلم شد وجذب، إخراج ياسمين خضر من جامعة فاروس.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من مدير التصوير سمير فرج الذي قدم قرابة 150 عملا فنيا، وبدأ عمله كمصور مع منتصف الستينيات في أفلام مثل إمبراطورية ميم، أريد حبا وحنانا، ليلة بكى فيها القمر، رافق اسمه العديد من التجارب الفيلمية التسجيلية من بينها فيلم جيوش الشمس مع المخرج شادي عبد السلام، وشغل منصب أستاذ غير متفرغ بالمعهد العالي للسينما منذ عام 1980، كما ترأس شعبة التصوير السينمائي والتليفزيوني بنقابة المهن السينمائية 1998 وحتى 2009.

وشارك فرج في العديد من لجان التحكيم من بينها عضوية لجنة تحكيم المهرجان القومي للسينما 2007، وكذلك لجنة تحكيم الفيلم الروائي العربي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2007، كما شغل منصب رئيس جهاز السينما من 2012 وحتى 2014 إلى جانب عمله كمحاضر بالعديد من الأكاديميات.

كما تضم اللجنة أيضا الناقد المصري مجدي الطيب، وهو من مواليد 1958 بمحافظة أسوان، وحصل على ليسانس كلية الألسن في اللغة الألمانية عام 1982 وكذلك دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 1987.

وعُرف الطيب في الوسط النقدي بعد حصوله على جائزة أفضل مقال نقدي من جمعية الفيلم عام 1985 عن فيلم وداعا يا بونابرت، وصدر له العديد من المؤلفات من بينها «سعيد مرزوق.. فيلسوف الصورة»، كما شارك في العديد من الإصدارات المصرية والعربية مثل الكواكب، روز اليوسف والجريدة الكويتية.

مجدي الطيب عضو جمعية نقاد السينما المصريين وكذلك أمين عام الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما سابقا، ونائب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2006، كذلك أمين عام الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2009.

معلومات عن هبة عبد الغني

ويشارك باللجنة أيضا الفنانة هبة عبد الغني، وهي من مواليد الإسكندرية، مارست الغناء والتمثيل منذ سن مبكرة، وقدمت عددا من الأعمال المسرحية خلال فترة دراستها للتمثيل والإخراج حتى تخرجت عام 2002 في كلية الآداب قسم الدراسات المسرحية شعبة تمثيل وإخراج بجامعة الإسكندرية، ثم انتقلت إلى القاهرة وتركزت جهودها على التمثيل.

وشاركت عبد الغني في عدد من الأفلام الروائية من بينها صياد اليمام، خلي الدماغ صاحي، وألوان السما السابعة، إلى جانب عدد من الأعمال الدرامية وكذلك الأفلام القصيرة، إذ حصلت على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي للسينما لعام 2022 عن دورها في الفيلم القصير «لما كان البحر أزرق».