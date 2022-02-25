أخبار الفن في 24 ساعة: ندم أحمد عزمي وزيادة وزن شيرين

أشعلت العديد من أخبار الفن مواقع السوشيال ميديا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، والتي من بينها تعليق الجمهور على زيادة وزن شيرين، ودموع أحمد عزمي وندمه عن أخطائه التي ما زال يحاسب عليها حتى الآن، مطالبا بإعادة النظر اليه كممثل، معلنا عن ندمه عما فعله بالماضي وإدمان عقار الترامادول على حد ذكره، وأيضا مكالمة نجلاء فتحي لسمير صبري ودعمه بعد أزمة مرضه.

أبرز أخبار الفن تصريحات أحمد عزمي «ندمان على الماضي.. وعاوز فرصة»

من أبرز أخبار الفن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تصريحات أحمد عزمي خلال تواجده بأحد البرامج أمس، والتي من أبرزها اعترافه بـ إدمان عقار الترامادول، مطالبا بالعفو عن الماضي، وإعطاء فرصة أخرى له والنظر لموهبته وإسناد أدوار جديدة له.

ودعم عدد من نجوم الفن أزمة أحمد عزمي، وكان من بينهم رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقة: «أحمد عزمي فنان موهوب جدًا، وإنسان راقي يجب أن ينظر له صناع الفن النظرة التي يستحقها، موهبته المتفردة في انتظارك يا أحمد إن شاء الله ربنا يكرمك».

مكالمة نجلاء فتحي لـ سمير صبري «حلوة الدنيا سكر»

كشف الناقد طارق الشناوي، عن مكالمة نجلاء فتحي لـ سمير صبري، معبرا عن دعمها له بأغنيته الشهيرة «سكر حلوة الدنيا سكر»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلق طارق الشناوي، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نجلاء فتحي غنت مع سمير صبري عبر الهاتف، يتلقى سمير عشرات المكالمات يوميًا وأجملها من صديقته نجلاء فتحي.. وجدت نجلاء أن الرسالة التي تسعد سمير صبري هي أن تغني معه واحدة من أشهر أغانيه حلوة الدنيا سكر.. سمير يتابع كل تفاصيل برنامجه الإذاعي وسوف يوجه رسالة في بدايته للجمهور والأصدقاء، يوم الثلاثاء المقبل في برنامج ذكرياتي بمحطة الأغاني الرسمية».

يخضع الفنان سمير صبري، للعلاج بأحد المستشفيات نتيجة أزمة صحية ألمَّت به، ومن المرتقب خضوعه لعملية جراحية في القلب خلال الساعات المقبلة، بعد إجراء مجموعة من التحاليل والأشعة.

دفاع الجمهور عن زيادة وزن شيرين

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بوزن زائد قليلا بإحدى الصور التي شاركتها بملابس منزلية، ما دفع العديد من المتابعين عن التساؤال عن زيادة وزنها بالرغم من ظهورها الأخير خلال حفل «الدوم» بـ إطلالة أنيقة، بسبب ملابسها التي كانت باللون الأسود.

وتفاعل عدد من متابعي شيرين عبد الوهاب على الصورة، معلقين «يرجى عدم التنمر، لأنه ممكن يكون السبب هو تناول أدوية الاكتئاب التي تسبب بزيادة في الوزن»، والبعض الآخر أبدى إعجابه بظهور شيرين بتلقائية دون تصنع بملابس منزلية وأنها دائما تكون على طبيعتها دون تصنع وهذا ما يميزها ويزيد من جمالها الداخلي والخارجي، وعلق الآخر أن الجميع يبدو أكثر وزنا بملابس المنزل.