استعدادا للعام الدراسي.. 19 تنبيها لشيوخ المعاهد الأزهرية ببني سويف

استعدت منطقة بني سويف الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها انتظام سير العام الدراسي من اليوم الأول بالمعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية في الإدارات التعليمية المختلفة، والتي تضمَّنت عقد اجتماعات بكل إدارة على حدة في حضور الموجهين والتي من بينها التأكيد على انتهاء جميع أعمال الصيانات اللازمة قبل بدء العام الدراسي وتسليم الكتب الدراسية أولا بأول.

استعدادات منطقة بني سويف الأزهرية لبدء العام الدراسي الجديد

وقال الدكتور أحمد الطيب بديوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، إن هناك تعليمات مشددة جرى التنبيه عليها مع شيوخ المعاهد التعليمية الأزهرية والتي تتضمن سير العام الدراسي من أول يوم بانتظام ووفق الخطة الدراسية الموضوعة لذلك، حيث جرى عقد عدة اجتماعات مع الإدارات التعليمية ومديري المعاهد للوقوف على مدى جاهزية واستعدادات المعاهد لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 ومنها:

إجراءات استعداد منطقة بني سويف الأزهرية لبدء العام الدراسي الجديد

وتضمنت استعدادات العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية في بني سويف ما يلي:

1- سرعة الانتهاء من إضافة الطلاب المحولين على برنامج شئون الطلاب.

2- إصلاح المقاعد قبل بداية العام الدراسي.

3- تسليم الكتب الدراسية للطلاب.

4- الانتهاء من جميع الصيانات اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

5- الانتهاء من إعداد جداول الحصص الدراسية قبل بداية العام الدراسي، وتسليم كل معلم جدوله على أن يكون معتمدا من شيخ المعهد وفي حالة التعديل في الحصص يتم تحرير جدول جديد مع الاحتفاظ بالجدول القديم.

6- متابعة التزام جميع الطلاب بالزي المدرسي المقرر.

7- التزام جميع المعلمين بتسجيل المنهج الدراسي بدفتر التحضير الخاص بكل منهم.

8- الاهتمام بنظافة مبنى المعهد قبل بداية الدراسة من حيث تنظيف الفصول وأسقفها، وتطهير دورات المياه، وإزالة الحصى من فناء المعهد، والتخلص من الأعشاب، والحشائش الضارة.

9- فتح المعهد صباحًا للطلاب للدخول في فناء المعهد دون الفصول ولا يتركون خارج المعهد بأي حال من الأحوال.

10- الاهتمام ببرنامج الإذاعة في طابور الصباح.

11- الاهتمام بالتعامل التربوي مع الطلاب.

12- المرور اليومي على الفصول والتوقيع للمعلمين بدفاتر تحضيراتهم.

13- إعداد إحصاء ورقي بقوائم طلاب كل معهد وإرسالها لإدارة الامتحانات بالمنطقة.

14- اتباع التعليمات بعدم التدخين داخل أروقة المعهد وفنائه ومحاسبة المُقصر.

15- تفعيل دفاتر التأخيرات، والصادر والوارد.

16- تفعيل دور المكتبة وجذب الطلاب إليها عن طريق أداء حصة المطالعة بها، وأيضًا الحصص الاحتياطي.

17- التواصل مع مسئول البساتين لتنسيق المزروعات القائمة وزراعة أشجار زينة نافعة أخرى.

18- متابعة تحصيل الرسوم الدراسية، ويحظر المشاركة في الأنشطة والرحلات لأي طالب لم يسدد الرسوم، وأيضًا الاستفادة من خدمة التأمين الصحي.

19- اتباع التعليمات بشأن فصل التيار الكهربائي بعد انتهاء اليوم الدراسي ترشيدًا للاستهلاك، وتأمينًا للمبنى.