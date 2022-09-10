المدارس المصرية اليابانية تعلن عن استعدادات العام الدراسي الجديد

كثفت المدارس المصرية اليابانية من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موجهة مجموعة مهمة من النصائح لأولياء الأمور والطلاب، مؤكدة أنها حريصة على إنشاء جيل واعٍ راقٍ يتمتع بالصحة الجيدة.

في البداية، قال الدكتور تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بأكتوبر، إن المدرسة أرسلت تعلميات مهمة لأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحضور الطلاب والطالبات إلى المدرسة بصحة جيدة مهم جداً وبارتداء «Face Shield» قناع الحماية والوقاية ومعهم أدواتهم ومتعلقاتهم الشخصية وعدم تداولها مع بعضهم البعض لعدم انتشار الأمراض المعدية فى ظل ظروف فيروس كورونا ومتحوراته الأدوات مثل «الهاند جيل - الهاند ووش - وفرشاة أسنان ومعجون - فوطة صغيرة» وتوضع فى حقيبة خاصة لكل طالب.

حضور الطلاب والطالبات إلى المدرسة يومياً بمظهر عام نظيف

وأضاف الدكتور تامر السيد، أن حضور الطلاب والطالبات إلى المدرسة يومياً بمظهر عام نظيف ومهذب «يونيفورم - قص أظافر أسبوعيا - قص وتصفيف شعر للذكور - تصفيف شعر للإناث وعدم تركه هايش»، الحضور بحذاء رياضي بدون رباط يساعد على الحركة الطبيعية للطلاب وعدم حدوث إصابات بالغة بسبب الأربطة غير المربوطة مثل «الكدمات الشديدة - بعض الجروح العميقة - بعض الكسور لأحد الأطراف» لأن جميع الطلاب ليس على القدر الكافي في التعامل مع أربطة الأحذية.

وشدد مدير المدرسة على ضرورة حضور الطلاب والطالبات إلى المدرسة ومعهم «لانش بوكس» مقسم عيون يحتوي على وجبات صحية متنوعة متوازنة تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تناسب وجبة الإفطار واليكم بعض نماذج من العام الدراسي الماضي وتنظيف «اللانش بوكس» يومياً عند عودة الطالب من المدرسة، لافتاً إلى أن المدرسة تعمل على تنشئة جيل راقٍ واعٍ يتمتع بالصحة والعافية.