رئيس التحرير

أحمد الخطيب

رئيس الوزراء يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
08:25 ص | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

يطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي أُعدت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء، والمسؤولين، ومسؤولي المنظمات الإقليمية والعالمية ذات الشأن.

اتفاق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ووقّع المستشار عمر مروان، وزير العدل، مذكرتي تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، للتعاون في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن التعاون في مجال تسوية المنازعات بمجال حقوق الملكية الفكرية.

تأسيس جهاز قومي للملكية الفكرية

ومن المقرر أن تطلق الدولة في الفترة المقبلة، الجهاز القومي للملكية الفكرية، لنشر الوعي المجتمعي بمجالات الملكية الفكرية.

ويدعم إطلاق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، المناخ الاستثماري في مصر،  وحماية حقوق المبدعين والمفكرين والمبتكرين.

وسنوافيكم بتفاصيل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بعد قليل..

اقرأ المزيد:

أشرف زكي: استراتيجية الملكية الفكرية لها بُعد اقتصادي.. و«العدل»: تحافظ على الحقوق المهدرة

حسام لطفي: مصر ستجني 5 مليارات جنيه سنويا بعد تطبيق استراتيجية الملكية الفكرية

رؤساء الجامعات: استراتيجية الملكية الفكرية تحصَّن الإرث العلمي ضد السرقات

خبراء: استراتيجية الملكية الفكرية ستقضي على ظاهرة تزييف العلامات التجارية وتحفظ حقوق الشركات

«الملكية الفكرية».. استراتيجية قومية لحماية «إبداع المصريين» (ملف خاص)
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.