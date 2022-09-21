رئيس الوزراء يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بعد قليل

يطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي أُعدت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء، والمسؤولين، ومسؤولي المنظمات الإقليمية والعالمية ذات الشأن.

اتفاق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ووقّع المستشار عمر مروان، وزير العدل، مذكرتي تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، للتعاون في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن التعاون في مجال تسوية المنازعات بمجال حقوق الملكية الفكرية.

تأسيس جهاز قومي للملكية الفكرية

ومن المقرر أن تطلق الدولة في الفترة المقبلة، الجهاز القومي للملكية الفكرية، لنشر الوعي المجتمعي بمجالات الملكية الفكرية.

ويدعم إطلاق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، المناخ الاستثماري في مصر، وحماية حقوق المبدعين والمفكرين والمبتكرين.

وسنوافيكم بتفاصيل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بعد قليل..