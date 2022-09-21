البنك المركزي يعلن أسعار الفائدة الجديدة في اجتماع «السياسة النقدية» غدا

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال المحافظ، غدا الخميس، للمرة السادسة خلال العام الجاري، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

تثبيت سعر الفائدة

كان البنك المركزي المصري، أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيّ شهري يونيو وأغسطس، والذي جاء بعد رفع السعر 300 نقطة أساس منذ بداية العام على مرحلتين، الأولى في اجتماع خلال شهر مارس الماضي، وشهد زيادة السعر 100 نقطة أساس، والثانية في شهر مايو الماضي، وشهدت زيادة 200 نقطة، فيما قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماع أغسطس الماضي تثبيت سعر الفائدة، ليستقر عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

اجتماعان آخران في 2022

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للمرة السابعة خلال العام الجاري، في ، 3 نوفمبر المقبل، على أن يكون آخر اجتماعاتها في 22 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع لجان الأصول والخصوم بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، اعتباراً من الأحد المقبل، لمراجعة وإعلان أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية وبالعملات الرئيسية، في ضوء اجتماع «المركزي» المقرر غدٍ الخميس.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت معدلات التضخم السنوي ارتفاعا خلال أغسطس الماضي، حيث بلغ التضخم لإجمالي محافظات الجمهورية 15.3%، مقارنة بـ 6.4% لنفس الشهـر من 2021.