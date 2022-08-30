الذهب يتراجع عالميا مع توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الوقت نفسه أدى تراجع الدولار إلى الحد من انخفاضات المعدن الأصفر.

الأسعار تتراجع عالميًا

وهبط الذهب الفوري بنسبة 0.75٪ إلى 1724.85 دولارًا للأوقية بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1719.56 دولارًا يوم الاثنين، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.73% إلى 1737.20 دولار.

وقال «Lukman Otunuga»، كبير محللي السوق في شركة «FXTM»: «تظل أسعار الذهب تحت ضغط من ارتفاع عائدات الخزانة، حيث تتعامل الأسواق مع تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد من التضخم المتصاعد، بحسب «CNBC».

وأضاف، في حين أنه ربما تم تسعير جزء من مخاطر الجانب السلبي من خلال الفرص الكبيرة لرفع أسعار الفائدة الضخمة مرة أخرى، فقد يتعرض الذهب لمزيد من الخسائر إذا زادت الاحتمالية.

مؤشر الدولار من أعلى مستوى خلال عقدين

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له خلال عقدين، مما حد من خسائر الذهب المسعرة بالدولار الأمريكي.

وفي المؤتمر المصرفي المركزي بجاكسون هول في وايومنغ الأسبوع الماضي، اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نبرة متشددة، وتعهدا بكل الجهود لترويض التضخم المرتفع حتى لو تعرض النمو الاقتصادي لضربة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع تكاليف الاقتراض منذ مارس، حيث يتوقع غالبية المتداولين الآن ارتفاعًا بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.

ويقول روبرت رولينج ، المحلل في «Kinesis Money»، إن أي مكاسب في الذهب من المرجح أن تكون تحت ضغط، حيث أن تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» أبرزت أن الكثير من التدخل لا يزال مطلوبًا للسيطرة على التضخم. بحسب CNBC.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر رهانًا آمنًا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.