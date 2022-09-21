9 معلومات عن الملصق الإلكتروني.. صمام الأمان لحماية سيارتك

بدأت وزارة الداخلية في 18 سبتمبر من العام الماضي، تنفيذ قانون المرور الجديد والذي يلزم المواطنين بتركيب الملصق الإلكتروني من أجل الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم.

ويساعد الملصق الإلكتروني الشرطة على فك كثافات المرور عن طريق رصد السيارات في الأماكن المزدحمة، وحدد قانون المرور الجديد عقوبة صارمة لمن يمتنع عن تركيبه، وهي: سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين، وخلال السطور التالية نقدم كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني..

ما هو الملصق الإلكتروني؟

الملصق الإلبكتروني هو شريحة rfid لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الشاسيه والموتور وغيرها، إضافة إلى معلومات مالك السيارة ورقم هاتفه.

مكان تثبيت الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني يثبت على مكان مخصص في الزجاج الأمامي للسيارة، ويتضمن شريحة ذكية مدون عليها بيانات السيارة، للاستعلام بالحاسب الآلي ويتلف عند محاولة نزعه، وتختص إدارات المرور على مستوى الجمهورية بتركيبه.

مميزات الملصق الإلكتروني

- يحفظ الملصق كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها، دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها في الكمائن.

ـ يصرف لكل مركبة ملصقا إلكترونيا واحدا عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويساعد في منع جرائم سرقة السيارات.

- لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفائه أو التلاعب فيه.

ـ تستطيع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من خلاله، حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات، للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ الملصق يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص.

ـ يسهم الملصق في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ـ يساعد في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.