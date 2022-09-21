مصيلحي: لدينا 10 جهات مختصة بالملكية الفكرية.. و650 ألف علامة تجارية مسجلة

قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنَّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يمثل نقلة موضوعية في مفهوم وحماية الملكية الفكرية، مضيفًا أنَّ مصر دولة عظيمة وقديمة بمجال الملكية الفكرية، مشيرًا إلى صدور قانون حماية العلامات التجارية عام 1939 وأعقبه قوانين كثيرة لحماية المصنفات والأعمال الفنية وقانون تسجيل براءات الاختراع، والأصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية، مما يمثل زخمًا في حماية الملكية الفكرية.

الملكية الفكرية مناخ داعم للابتكار والاختراع

ولفت وزير التموين، خلال كلمته بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس السيسي إلى هناك أكثر من 10 جهات تتعامل بموضوع الملكية الفكرية، إلى جانب 650 ألف علامة تجارية مسجلة، فضلا عن القوانين الكثيرة التي تتعامل مع الملكية الفكرية، مبينًا أنَّ الجميع محليًا وإقليميًا وعالميًا يؤمن أنَّ الملكية الفكرية تمثل المناخ الداعم لعمليات الابتكار والاختراع وإضافة المنتجات والخدمات الجديدة، بالتزامن مع الثورة التكنولوجيا والتحوّل الرقمي والتقدم بالثروة الصناعية الرابعة.

وأضاف وزير التموين أنَّه أصبح لزامًا التماشي مع السياسية العامة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية، وهي تحويل الملكية الفكرية لمناخ داعم للتنمية المستدامة، وحماية حقوق كل إبداع فكري وإضافة فكرية للعقل البشري، موضحًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بإعداد لجنة مشتركة من كل الجهات لوضع الاستراتيجية المهمة، مما وحد العمل كإطار مؤسسي لتنفيذ هذه الأمور.

حماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية

وشرح وزير التموين أنَّ وزارة التموين منوط بها حماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية، مشيرًا إلى التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، سواء بتطوير منظومة المعلومات، مبينًا أنَّ وزارة التموين تطمح إلى أن يكون هناك استمرار للتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية في المرحلة الانتقالية من توحيد الجهات لرفع الكفاءة، مبينًا أنَّ التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية سيكون مثمر، وهذا الحدث وهذا اليوم يمثل نقلة نوعية بهذا المجال.