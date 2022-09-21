إعدام 110 كيلو أغذية فاسدة في حملات على 4 منشآت تجارية بالسويس

شنت إدارة المراقبة على الأغذية في مديرية الصحة بالسويس حملة مكبرة على عدة منشآت ومحال لبيع السلع الغذائية، لمراقبة الأسواق ومتابعة صلاحية المنتجات المتوفرة بها.

وأسفرت حملة «المراقبة على الأغذية» عن إعدام 110 كيلو جرامات أغذية مختلفة فاسدة، وأخذ 12 عينه لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة في القاهرة، وتحرير 3 محاضر جنح بمخالفات متنوعة.

الحملات مستمرة لتوفير غذاء آمن لأهل السويس

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أن الحملات الخاصة بالرقابة على الأغذية مستمرة لضمان وصول منتجات غذائية آمنة لجميع المواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على منافذ تداول المواد الغذائية حفاظا على سلامة الأرواح.

الحملة في 4 منشآت لبيع السلع الغذائية

وأكد البيان الصادر عن مديرية الصحة، أن هذه الحملة شملت الرقابة على 4 منشآت غذائيه كبرى، 3 منها في نطاق حي عتاقة والرابعة في نطاق حي فيصل، وقد تم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتورة ماري صبحي، مدير عام الشئون الوقائية، وفريق عمل مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بقيادة سيد مصطفى، مراقب أول الأغذية بصحة السويس.