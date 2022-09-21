دورة تدريبية عن تشخيص مرض الدرن وطرق علاجه لأطباء الإسكندرية

نظمت إدارة الأمراض الصدرية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية دورة تدريبية تحت عنوان «الجديد في تشخيص وعلاج مرض الدرن»، بحضور 17 طبيب صدر من جميع مستشفيات المحافظة.

تدريب الأطباء على طرق تشخيص الدرن

وبحسب بيان مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تم تدريب الأطباء على الطرق الحديثة في تشخيص الدرن وخاصة الدرن الكامن وأساليب الوقاية منه والعلاج البيولوجي في حالات نقص المناعة والدرن المصاحب للحمل والدرن المصاحب للأمراض المزمنة، مثل أمراض الكبد والكلى، وذلك بحضور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، ووهيب فايز، مدير إدارة الأمراض الصدرية.

تقييم عملية التطعيم ضد كورونا

وفي سياق مختلف، زار وفد من وزارة الصحة والسكان والبرنامج العالمي لتحالف اللقاحات GAVI، أمس الثلاثاء، مكتب صحة سان ستيفانو، بهدف تقييم عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتعرف الوفد على الطعوم واللقاحات المتوفرة، وخط سير المريض بدءاً من دخول المركز واستقبال الخدمة حتى الخروج من المركز، كما تفقد حجرة ما بعد التطعيم، وقام بالاطلاع على دفاتر تسجيل الصرف ودفاتر العهدة بالصيدلية، وكذلك على عقود صيانة الأجهزة، كما تم استطلاع رأي المترددين على المركز عن مدى رضائهم عن الخدمة.