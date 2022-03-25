كل ما تريد معرفته عن مرض «الدرن».. تاريخه وأعراضه وطرق علاجه

كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن العديد من المعلومات الهامة التي يحتاجها المواطنون حول مرض السُل «الدرن»، سواء تاريخ المرض أو الأعراض أو طرق انتقاله وعلاجه.

تاريخ مرض السُل «الدرن»

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تاريخ مرض السل وأكدت أنه عُرف منذ أيام الفراعنة، وظهرت آثاره بالفعل في مومياوات الفراعنة، وأضافت «الصحة»، أن السينما المصرية صورت مرض السُل بأنه «مميت».

أعراض مرض السُل «الدرن»

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هناك 5 أعراض لمرض السُل «الدرن» وهي كالتالي:

1 - الحمى.

2 - حدوث آلام في الصدر.

3 - التعرق في الليل.

4 - حدوث سعال يكون مصحوباً ببلغم وفي بعض الأحيان دم أيضاً.

5 - الشعور بالضعف مع فقدان في الوزن.

كيفية وطرق انتقال عدوى السُل «الدرن»

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مرض السُل «الدرن» ينتقل من خلال شخص إلى آخر عن طريق الهواء، وذلك عندما يسعل المصاب بالسُل الرئوي أو العطس أو البصق.

علاج مرض السُل «الدرن»

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن علاج مرض السُل «الدرن» مع التطور العلمي أصبح عن طريق تناول 4 أدوية مضادة للميكروبات على مدار 6 أشهر.

وأكدت «الصحة»، أنه في حالة إذا ما كان المريض مُصاب بمرض السُل المُقاوم للأدوية المتعددة فإنه يمكن الشفاء من خلال استعمال الخط الثاني من العلاج وهو الذي يتطلب الحصول على علاج كيميائي مطول، وهو ما قد يستمر عليه المريض لمدة عامين، كما أنه يوجد علاج آخر ومدته تتراوح من 9 إلى 11 شهر ويتم الحصول عليه من خلال الفم.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السُل «الدرن»

حسبما أوضحت وزارة الصحة فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السُل «الدرن» هم:

1 - المدخنون.

2 - مرضى السكر.

3 - المرضى بفيروس نقص المناعة البشري.

4 - من يُعاني من سوء التغذية.

5 - من يتعاطى الكحول.

6 - المصاب بأي مرض يُضعف المناعة.