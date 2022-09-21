البابا يناقش مع وفد «معلومات الوزراء» خطة تصوير نقاط مسار العائلة المقدسة

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، اللواء عصام خضر مستشار مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يرافقه وفد من أعضاء المركز.

تصوير نقاط مسار العائلة المقدسة

عرض الوفد على البابا تواضروس، الخطة الخاصة بمشروع تصوير نقاط مسار العائلة المقدسة الذي سينفذه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، باستخدام أحدث تقنيات التصوير، بغرض الترويج السياحي لمسار العائلة المقدسة في الداخل والخارج، عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.