البابا تواضروس يلتقي رئيس وفد الكنيسة القبطية للمشاركة فى الحوار اللاهوتي

تستعد الكنيسة القبطية، للمشاركة في الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الروسية للمرة الثالثة، حيث عقد الحوار بين الكنيستين الروسية والقبطية سنة 2019 بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، وكان يرأسه الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس، والتقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفد الكنيسة القبطية للمشاركة في الحوار.

ووفق بيان صادر عن الكنيسة، فإن الحوار سيتناول عدة محاور مختلفة خلال مجموعة من الجلسات الممتدة، تتفق عليها لجنة الحوار الثنائية بين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية والقبطية الأرثوذكسية، وذلك في إطار التعاون بين الكنيستين.

لقاء البابا تواضروس بالأنبا سرابيون

وبحسب المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية، التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأيام الماضية، بالأنبا سرابيون، مطران إيبارشية لوس أنجلوس، رئيس وفد الكنيسة القبطية للمشاركة في الحوار اللاهوتي، والأنبا كيرلس، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عدة ملفات رعوية.

جاء ذلك قبل توجههم إلى روسيا ضمن الوفد للمشاركة في الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

العلاقة بين الكنيستين طيبة

يذكر أن العلاقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية علاقة طيبة، حيث قامت الكنيسة القبطية بالتبرع بكنيسة مارمينا بحدائق الأهرام بالجيزة لبطريركية موسكو للروم الأرثوذكس، وقد اعلن ضم تلك الكنيسة إلي إيبارشية شمال إفريقيا التابعة لروسيا.