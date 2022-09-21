والدة الشيف علاء الشربيني تفاجئه على الهواء بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو

تلقى الشيف علاء الشربيني العديد من المفاجآت على الهواء، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «أحلى أكلة» الذي يقدمه على قناة ON، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

مفاجأة لم أتخيلها

في بداية الحلقة، وخلال تقديمه لمسابقة طبخ كان طرفاها رجال عاديين ليسوا طهاة، تفاجأ بأن الضيفين هما صديقيه المقربين «أحمد ومحمد»، ويندهش الشربيني ويتعجب من قيامها بالطبخ بالفعل، ويوجه حديثه للجمهور، قائلا: «هي مفاجأة جميلة جدا مكنتش متخيلها بصراحة، دول أعز أصحابي هما مش في الميديا فمش بتشوفوهم كتير، إخواتي جدا جدا بخلاف العك اللي هيطبخوه قدامكم دلوقت معلش»، ثم يلتفت لصديقيه ضاحكا: «مش فاهم جابوكم ازاي ولا منين ولا بتعملوا إيه بس تمام».

وبعد دقائق، جاءت مداخلة هاتفية، وبمجرد أن قالت المتصلة «السلام عليكم»، رد الشربيني ضاحكا: «دي أمي.. وعليكم السلام.. انتوا كده لامين الدنيا عليا.. يا حاجة ازيك.. أكيد هعرفك من صوتك»، لترد والدته ضاحكة، وموجهة له تهنئة بعيد ميلاده على الهواء: «كل سنة وأنت طيب وفي تقدم.. ربنا يخليك يا حبيبي ودايما منور الشاشة كده».

ويحكي الشيف علاء الشربيني لوالدته مفاجأة حضور صديقيه المقربين للحلقة، قائلا: «شايفه مين في الحلقة يا ماما.. أصحابي مبوظين الدنيا خالص والمشاهدين هيتضايقوا مني»، ليفاجأ بأنها من أرسلتهما ورتبت كل شيء احتفالا بعيد ميلاده.

نجوم الفن يهنئون علاء الشربيني بعيد ميلاده

في نفس السياق، شارك عدد من نجوم الفن بمداخلات هاتفية خلال الحلقة لتقديم التهنئة للشيف علاء الشربيني بمناسبة عيد ميلاده، في مقدمتهم صلاح عبد الله وأحمد السعدني ومصطفى خاطر وأوس أوس.