مشاركة مميزة لـ رحمة خالد وسلمى الحسيني في «أحلى أكلة».. الشربيني: أخلاق وشطارة

مشاركة مميزة لكل من رحمة خالد وسلمى الحسيني بعد ظهورهما في حلقة خاصة مع أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة على برنامج «أحلى أكلة»، الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON.

الشربيني: «رحمة» بتقدم برنامج بطريقة مختلفة

أعرب الشربيني عن سعادته البالغة بهذه المشاركة المميزة، موضحًا أن رحمة زميلة له في برنامج صباحي مميز، قائلا: «رحمة خالد زميلتي.. زميلتي يعني عندها برنامج زيي في قناة شقيقة لينا اللي هي dmc.. برنامج ناجح جدا.. وبتقدم البرنامج بطريقة مختلفة».

أضاف أنها حاصلة أيضًا على بكالوريوس سياحة وفنادق، وتمارس العديد من الهوايات الرياضية مثل السباحة وتنس وكرة السلة، مضيفا: «وكمان بتلعب في منتخب العالم لتنس الطاولة وهتشارك السنة الجاية في بطولة العالم في فرنسا.. وأكيد دي حاجة كبيرة جدا تشرفنا كلنا كمصريين».

«رحمة» لـ«الشربيني»: عندك تريكات معينة حلوة في الأكلة

من جانبها، عبَّرت رحمة عن سعادتها بالمشاركة في البرنامج، قائلة: «عايزة أقولك حاجة يا شيف والله العظيم أنا أكتر حد بيتابع حضرتك وبتابع كل أكلة بتعملها.. الصراحة بيبقي عندك تريكات معينة حلوة في الأكلة، ببقى مبسوطة جدا وأنا بتفرج عليك وكان نفسي أبقى معاك.. عشان كده أنا مبسوطة وسعيدة جدا وإن شاء الله الحلقة دي هتبقى جامدة».

كما أوضح علاء الشربيني، أن سلمي الحسيني بعد دراستها بالجامعة الأمريكية، تعمل في سكرتارية إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مضيفًا: «هي كمان في الجامعة الألمانية وبطلة سباحة وغوص وتنس طاولة وجولف وألعاب قوى ومشاركة في برنامج العباقر».

كما أعربت سلمى بدورها عن سعادتها بالمشاركة في البرنامج قائلة: «أنا سلمى عندي 29 سنة ومبسوطة أوي إني موجودة مع الشيف علاء.. بتفرج عليك بقالي فترة على يوتيوب وبحب قناة ON أوي».

اختتم علاء الشربيني الحديث بينه وبين ضيفتيه، قائلا: «الكلام ده كبير عليا جدا والله العظيم ده أنتم اللي منوريني ومنورين البرنامج.. أخلاق وتربية ونجاح وشطارة ربنا يورينا ده في ولادنا ويبقوا شاطرين زيكم كده».

يذكر أن «أحلى أكلة» برنامج يومي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، يذاع من السبت إلى الأربعاء من الساعة الثانية حتى الثالثة والنصف ظهرًا.