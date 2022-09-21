السيسي: تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر أمام كوكبنا

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة منذ قليل، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ بالأمم المتحدة، تقدم خلالها بالشكر والتقدير لرؤساء الدول والحكومات، قائلا: «أود أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم في هذا الاجتماع المهم، الذي ينعقد بالشراكة بين مصر والسكرتير العام للأمم المتحدة، الذي كنت أتطلع للتواجد فيه معكم، لولا ظروف طارئة، حالت دون تمكني من التواجد في نيويورك».

وأضاف الرئيس: «منذ نحو عام مضى شاركنا معا في هذا الاجتماع في إطار الإعداد لقمة المناخ في المملكة المتحدة، واليوم، ونحن على بعد أسابيع قليلة من قمة المناخ السابعة والعشرين التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ، فإننا نجتمع مرة أخرى، في ظل أحداث جرت على مدار العام الماضي، تسببت في أزمات سياسة، وتحديات في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، طالت آثارها شتى أنحاء العالم».

وأوضح السيسي، أن هذه التحديات تمثل ولا شك أعباء إضافية على دولنا جميعا، وخاصة النامية منها، إلا أن علينا دائما أن نعتد بالتقارير العلمية الموضوعية، التي تؤكد بشكل قاطع أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا.

وأكد أن تداعياته تزداد تفاقم يومًا بعد يوم، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة، ولعل ما شهدته دولة باكستان الصديقة مؤخرًا من فيضانات، خلفت دمارًا غير مسبوق وفقدانًا في الأرواح، وما شهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة من حرائق غابات غير مسبوقة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، يعد نذيرًا مؤلما لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا، ما لم نتحرك سريعًا، وبشكل متسق، ونضع تغيرات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.