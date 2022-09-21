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وزير الإعلام الكويتي يعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي

كتب:

الوطن
06:12 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
وزير الإعلام الكويتي

وزير الإعلام الكويتي

أعرب عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، عن سعادته باللقاء الذي جرى صباح اليوم، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفقة عدد من وزراء الإعلام المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، الذي تنطلق فعالياته بمقر جامعة الدول العربية، غدا الخميس.

وأشار «المطيري» في تغريدة عبر «تويتر»، إلى الرؤية والتطلعات التي عرضها الرئيس حول سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال العمل الإعلامي المشترك، على وزراء الإعلام العرب، في المرحلة المقبلة.

وكان المطيري قد وصل إلى القاهرة على رأس وفد للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية التي تبحث عددا من قضايا التعاون الإعلامي العربي في مقدمتها سبل دعم القضية الفلسطينية، والاستراتيحية الإعلامية العربية، وتنسيق العمل المشترك فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة والمناخ ومكافحة الإرهاب.

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