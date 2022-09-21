السيسي: لن نتراجع عن تعهدات قطعناها على أنفسنا لمواجهة تغيرات المناخ

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر والتقدير لرؤساء الدول والحكومات، في كلمة له منذ قليل، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ بالأمم المتحدة، إذ قال الرئيس، إننا كمجتمع دولي وبصرف النظر عن أي ظرف عالمي أو خلاف سياسي لن نتراجع عن التزامات ارتضيناها وتعهدات قطعناها على أنفسنا، ولا عن سياسات انتهجناها، حققت بالفعل مكتسبات مهمة في مواجهة تغير المناخ.

وأضاف السيسي في كلمته: «أثق أنكم تتفقون معي حول هذه الرؤية، وأعلم أنكم ستأتون إلى شرم الشيخ محملين بتطلعات وتوقعات شعوبنا جميعا، ولا يساورني شك أننا كقادة للعالم، سنرتفع إلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، لكي لا تنظر الينا الأجيال القادمة لتقول كانت لديكم فرصة فأضعتموها، وها نحن اليوم ندفع الثمن باهظًا».