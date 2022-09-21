السيسي: على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها بخصوص تمويل التكيف مع المناخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا كمجتمع دولي، نعلم تمامًا حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية، والأقل نموًا، وحجم ما يتعين عليها مواجهته، للوفاء بتعهداتها المناخية مع الاستمرار في جهود التنمية، والقضاء على الفقر في ظل أزمتي غذاء وطاقة غير مسبوقتين.

وأضاف السيسي خلال كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ بالأمم المتحدة: «تتعهد الدول المتقدمة منا بالإسراع من وتيرة التزاماتنا تجاه هذه الدول، بتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف، وبناء القدرة على التحمل سواء بالوفاء بتعهد الـ100 مليار دولار، وتعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف أو بالإسراع من التوافق على هدف التمويل الجديد لما بعد 2025».