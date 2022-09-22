رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مجموعة شركات الفؤاد تحصل على الحقوق الحصرية لعلامة "دايو"

كتب:

الوطن
12:05 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
شركة دايو

شركة دايو

منحت شركة بوسكو العالمية الكورية، شركة الفؤاد مالتي ميديا للإلكترونيات؛ إحدى شركات مجموعة الفؤاد للأجهزة الإلكترونية والكهربائية والكاوتش والبطاريات، الحقوق الحصرية للعلامة التجارية دايو، ومنحها الحق في التصنيع والتوزيع والبيع في مصر وتونس والسودان.

وتعد هذه الخطوة انطلاقة مهمة لمجموعة شركات الفؤاد، بعد حصولها على هذا الترخيص لشركة دايو، التي تعد واحدة من أهم الشركات في العالم، ومن أكبر الشركات الكورية ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع عالميا وتحقيق الأهداف المحددة في النمو والتطوير والمنافسة.

وأعرب المهندس أحمد الفؤاد رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن هذه الخطوة هي لثقة شركة دايو في الاقتصاد المصري في ظل قيادة حكيمة وداعمة للصناعة في مصر.

اقرأ المزيد:

صالون جمال الدين الثقافي يناقش كيفية مواجهته الاقتصاد المصرى للأزمات المحلية والدولية

أيمن الجميل: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية نقلة كبرى فى الاقتصاد المصرى

«المالية» عن تقرير «موديز»: الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة التقلبات العالمية

إنجازات وتحديات الاقتصاد المصرى فى زمن الكورونا
بقلم الوطن