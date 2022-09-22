مجموعة شركات الفؤاد تحصل على الحقوق الحصرية لعلامة "دايو"

منحت شركة بوسكو العالمية الكورية، شركة الفؤاد مالتي ميديا للإلكترونيات؛ إحدى شركات مجموعة الفؤاد للأجهزة الإلكترونية والكهربائية والكاوتش والبطاريات، الحقوق الحصرية للعلامة التجارية دايو، ومنحها الحق في التصنيع والتوزيع والبيع في مصر وتونس والسودان.

وتعد هذه الخطوة انطلاقة مهمة لمجموعة شركات الفؤاد، بعد حصولها على هذا الترخيص لشركة دايو، التي تعد واحدة من أهم الشركات في العالم، ومن أكبر الشركات الكورية ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع عالميا وتحقيق الأهداف المحددة في النمو والتطوير والمنافسة.

وأعرب المهندس أحمد الفؤاد رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن هذه الخطوة هي لثقة شركة دايو في الاقتصاد المصري في ظل قيادة حكيمة وداعمة للصناعة في مصر.