صالون جمال الدين الثقافي يناقش كيفية مواجهته الاقتصاد المصرى للأزمات المحلية والدولية

الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم والتعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة الأسبق عقد لقاؤه (54 )وكان عنوانه : " الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية ".

تناولت المناقشات تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة كورونا وأهمية وكيفية دعم الاقتصاد المصري ليتحمل الصمود ومواجهة كافة الأزمات المتكررة أدار اللقاء د أحمد جمال بحكم تخصصه الدقيق كأستاذ اقتصاد وتحدث فيه ثلاثة كبار المفكرين الاقتصاديين وهم الوزراء السابقون: الدكتور جوده عبد الخالق وزير التضامن الأسبق والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ..

وشارك بالحضور والمناقشات لفيف من الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء وأساتذة الجامعات والإعلامين ولفيف من الشخصيات العامة كان في مقدمتهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق .

وانتهى اللقاء إلى ضرورة السعي لاكتشاف مختلف البدائل الممكنة للتعامل مع كل مسألة أو مشكلة اقتصادية وكذا أهمية ترتيب الأولويات عند معالجة المشاكل بعد المفاضلة بينها ..

وعدم النظر لأبعاد المشاكل وآثارها في الزمن (الآجل) القصير فقط وإنما أيضا ينبغي دراسة الآثار المتوقعة في الزمنين المتوسط والطويل كما أسفرت الحوارات عن أهمية الجمع بين التحليلين الكلى والجزئي للأوضاع الاقتصادية .. وكذا الاهتمام بالاقتصاد الواقعي دون إغفال أهمية تأثير التوقعات والتنبؤات وتوافر الثقة على السلوك الاقتصادي الحالي والمستقبلي .

ويشار إلى أن الصالون عُقد في نادي التجاريين بالقاهرة بناءا على دعوة من د حافظ الغندور نقيب التجاريين

كما تجدر الإشارة إلى أن صالون جمال الدين الثقافي الذي انطلق قبل 6 سنوات يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام وقد تناول في حلقاته ال 53 الماضية موضوعات أدبية واجتماعية تثير اهتمام المشاركين مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والاسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل وإعلاء دولة القانون والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل وكيفية تفكيك الفكر الإرهابي وعلاقة العرب بالغرب والمشكلة السكانية وعلاقتها بالتنمية وطريق الحرير والدروس المستفادة من حرب أكتوبر ومستقبل الاستثمار في السوق العقاري المصري وأيضا حلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين ودور ثورة 1919 في بلورة الوطنية المصرية

كما ناقش الصالون أيضا تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وقوة مصر الناعمة ومصر 2050 وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وأيضا على الجهاز الاداري وعن مستقبل العمل والتعليم عن بعد عقب انتهاء أزمة كورونا وتداعيات الفيروس على الاقتصاد ومستقبل الجامعات الأهلية كما احتفل بمئوية الاديب نجيب محفوظ وكذلك انتصارات اكتوبر المجيد والأزمة الأوكرانية الروسية كما ناقش الصالون دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني