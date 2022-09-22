حبس شخصين لحيازتهما 20 طربة حشيش في الغربية

قررت جهات التحقيق في مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما بـ20 طربة حشيش تزن 2 كيلو جرام.

إخطار بالواقعة

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية، بتمكن مباحث كفرالزيات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية للاتجار بالمخدرات.

20 طربة حشيش

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 20 طربة لمخدر الحشيش زنة 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وذلك بهدف الاتجار في المواد المخدرة متخذين من منزلهما وكرا لنشطاهما الإجرامي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، واقتياد المتهمين إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات.

وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وقررت سرعة تحريات المباحث، ومعرفة الملابسات، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.