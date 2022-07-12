ضبط متهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة أرباحه عن تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

تجارة غير مشروعة

كما وجّهت للمتهم، اتهامات بمحاولت غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لها بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدّرت تلك الممتلكات بـ12 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.