وزير الإعلام البحريني: السيسي يقود جهودا عظيمة لتوحيد الصف العربي

وجه الدكتور رمزي بن عبد الله النعيمي، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته أعمال اجتماعات الدورة الثانية والخمسين من مجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقدة في مصر.

وأضاف النعيمي، في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، أن «الرئيس السيسي يقود جهودا عظيمة من خلال حرصه على عقد القمم واللقاءات التشاورية الدورية، التي تجمع قادة الدول العربية لتنسيق وتوحيد المواقف ومواجهة التحديات المشتركة».

وأشار إلى أن الجامعة العربية كانت على الدوام مصدر التعاون والوحدة العربية، متابعا: يحدونا الأمل لمستقبل أكثر ازدهارا لدولنا وشعوبنا، ما دام التعاون المشترك شعارنا ووحدة الهدف سبيلنا.

النعيمي: قمة جدة للأمن والتنمية قدمت نموذجا حقيقيا للعمل الجماعي

وأكمل: قمة جدة للأمن والتنمية، قدمت نموذجا حقيقيا للعمل الجماعي ودوره في تحقيق أهدافنا المشتركة كمنطقة عربية يسودها الأمن والتنمية، ولا يعكر صفوها فكر متطرف أو تدخل في شؤون داخلية وهو ما أكد عليه ملك مملكة البحرين، بضرورة توحيد الجهود المشتركة لوقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، احتراما لسيادتها وقيمها الدينية والثقافية ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي.

الإعلام والمسؤولية وجهان لعملة واحدة

وشدد على أن «الإعلام والمسؤولية وجهان لعملة واحدة، ومتى غابت المسؤولية المهنية والأخلاقية، فإن الإعلام سيتحول من سلاح وطني للبناء والتنمية إلى معول هدم للأفكار والقيم والمجتمعات».

واستطرد: من هنا، تحتم علينا المسؤولية التاريخية كمسؤولين عن هذا القطاع، أن نعزز سبل التنسيق البينية للخروج بآليات عمل ومقترحات عملية وبناءة، تمكن الإعلام العربي من القيام بدوره الوطني على الوجه الأكمل وتحيي شعور الانتماء بالقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.