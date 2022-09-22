أحمد أبو هشيمة: إيداع الذهب في البنوك للاستثمار يحد من ظاهرة المستريحين

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الرياضية بمجلس الشيوخ، إنه يجب التفكير في حلول خارج الصندوق لدعم وتقوية العملة المحلية مرة أخرى، و استوردنا سلع ليس لها أي قيمة مثل "الكافيار والمصاصات" وهناك ضرورة للحد منها حاليا.

وأضاف "أبو هشيمة" في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن 40% من السياحة الحالية في مصر من روسيا وأوكرانيا، لطم التصدير هو المصدر الأول للدخل وللعملة الصعبة في مصر ثم تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح ان حجم تحويلات المصريين في الخارج 31 مليار دولار سنويا لذلك أتمنى تدريب العمالة المصرية لزيادة تلك القيمة، مؤكدًا أن طرح الشركات التابعة لقناة السويس في البورصة فكرة ناجحة بنسبة 100%

واقترح "أبو هشيمة" مبادرة باستثمار الذهب من خلال البنوك او أي إدارة مختصة مقابل عوائد استثمارية، معقبًا: "لو وضعت 10 ملايين سيدة 50 جراما من الذهب في البنوك سيدخل في رصيد البنك المركزي للدولة بقيمة 25 مليار دولار، لأن ادخار الذهب في البنوك سيحقق لدولة عوائد عديدة".

وأكمل، قائلًا: "أنا سألت الناس وبعض الأشخاص والمتعلمين، عن إيداع الذهب في البنك، في ناس قالتلي عايزين تاخدوا دهبنا كمان اتقالي الكلام دا بتاع 3 أو 4 مرات"، متابعًا: "بالأرقام امتى الدولة أخذت من أي مودع مصري فلوسه في البنوك.. محصلش، امتى الدولة لم تفي بالتزاماتها دوليًا.. محصلش، بالمقابل ظهر كام مستريح في الفترة الماضية، يعني بنثق في ناس مش مضمونة و"مستريح" ولا نثق في الدولة المصرية!".

وتابع: "المواطن المصري هيروح البنك يودع الذهب وهياخد صك من البنك بكل بيانات الذهب منها العيار ووزن الجنية، والبنك هيقولك عندك عائد كذا هتاخده بالطريقة المعينة زاي شهادة الاستثمار، مستطردًا: "دلوقتي انتا شايل الذهب لأنه وسيلة للادخار والاطمئنان، وفي ناس باعت ذهب كتير الأيام اللي فاتت في وقت زنقة، ودلوقتي بعد الإيداع في البنك لو عايز تبيع الذهب هتروح للبنك وبيتم الإعلان عن سعره لانه ليه بورصة زاي أي معدن وسعره معلن".

وأردف: "شوف الاقتصاد المصري هيستفاد قد أي من إيداع الذهب في البنوك واحنا رايحين لصندوق النقد عشان نستلف 7 مليار دولار وبقالنا في مفاوضات كتير.. المصريين جوا بلدهم عندهم ثروة كبيرة من الذهب الله اعلم كام، لكن في الأساس اقتصاد غير رسمي والمصريين لا يستفيدون بها استفادة كامل".

وأشار إلى ان المصريين كانوا يتسابقون على شهادات قناة السويس عندنا تم طرحا 2015 وكان ذلك له هدف قومي وفتها، وهناك ثروة كبيرة جدا من الذهب تحت بند الاقتصاد غير الرسمي المصريين لم يستفيدوا بها الاستفادة الكاملة، مؤكدًا أن إيداع الذهب في البنوك للاستثمار يحد من ظاهرة المستريحين.

وأتم: "المصريين قد يكون لديهم ثروة حقيقة من خلال الذهب غير المستغل، و سأطرح فكرة ايداع الذهب بالبنوك في المؤتمر الاقتصادي ومجلس الشيوخ".