صالون حنان يوسف الثقافي يطالب بمرصد عربي لمكافحة الشائعات

‎‎‎تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي ‎انعقد الصالون الثقافي للأستاذة الدكتورة حنان يوسف في دورته الرابعة والثلاثون من خلال تطبيق (زووم)عبر منصات التواصل الاجتماعي للمنظمة.

‎وصرحت الدكتورة حنان يوسف مؤسسة الصالون أن الصالون قد أنعقد تحت عنوان " كيف نواجه الشائعات" من خلال حوار مجتمعي وعرض نماذج واقعية من خلال مناقشة ظاهرة الشائعات وأسبابها وكيفية علاجها وتناول الصالون عرضا لعدد من النماذج العربية في مكافحة الشائعات في كل من مصر والجزائر والعراق وليبيا ولبنان .‎

ودعا الصالون الي إطلاق مرصد عربي لمواجهة الشائعات بإلإضافة إلي ضرورة التاكد من المعلومة ومصدرها ودقتها وتطبيق مباديء الوعي الاعلامي والتربية الاعلامية لمواجهة خطر الشائعات واثارها السلبية علي المجتمع أقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وصرحت أ.د/ حنان يوسف أستاذ الإعلام ورئيس المنظمة العربية للحوار ان هذا الموضوع يحظى بأهمية في ضوء ما تشاهده المجتمعات العربية من انتشار ظاهرة الشائعات في المستجدات الحالية وخطورتها علي استقرار المجتمعات والامن القومي وتقويض مسيرة الانجازات مما يعظم من أهمية طرح هذا الموضوع للمناقشة والطرح.وأوضحت يوسف أن إدارة الصالون حددت مجموعة من المحاور للنقاش حول التاثيرات المختلفة للشائعات علي المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية بالاضافة الي تعريف الشائعات وتحديد أهم السبل لمواجهتها.

وقد شهد الصالون مشاركة ثرية من خبراء الاعلام والسياسة والاجتماع والمثقفين في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى مشاركة لافتة من الشباب، وتم طرح التصورات والآراء المختلفة بخصوص موضوع الصالون.

وأوضح المشاركون في الصالون على اهمية التأكد من مصدر المعلومة والخبر وتعزيز الثقة في قيادات الدول والنخب الذي يقومون بالرد علي الشائعات.وأشار السادة الخبراء إلى أن العالم الآن تغير، وان دور وسائل الاعلام الجديدة مؤثر في نشر الشائعات المغلوطة ولكن يجب حسن استثمارها من اجل الرد الي هذه الشائعات بطريقة علمية وتعتمد علي الاقناع بالمعلومات الصحيحة .

وأختتم الصالون ببلورة لتلك الأفكار مع التوصية بعمل ورقة تقدير موقف لصناع القرار عن الشائعات و برفع مخرجات الصالون الي الجهات ذات الصلة . وانتهى الصالون كعادته بفقرة غنائية قصيرة من الاعلامية الشابة ندي المنسي.