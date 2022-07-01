الصالون الثقافي لـ حنان يوسف يضع روشتة لشحن الطاقة الإيجابية

تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، عُقد أمس الخميس 30 يونيه 2022 فعاليات الصالون الثقافي للأستاذة الدكتورة حنان يوسف، في دورته الحادية والثلاثين إلكترونيًا، والذي عُقد تحت عنوان: «حدد هدفك واشحن طاقتك.. الحياة معنى».

يوسف: نحتاج إلى إعادة الشغف والتمسك بمعنى للحياة

وأوضحت الأستاذة الدكتورة، حنان يوسف، أستاذ الإعلام والرئيس التنفيذي للمنظمة، أن فكرة الصالون جاءت من أهمية تدعيم الجانب الروحاني في حياة الإنسان وضرورة أن يتمسك الإنسان بوجود هدف في حياته ومحاولة الخروج من دوائر اليأس والإحباط بزرع قيم إعادة الشغف والبهجة والطاقة الإيجابية في حياتنا، وذلك من منطلق حرص الصالون الثقافي على عملية بناء الإنسان المتوازن في الحياة ليكون قادرا على العطاء والإنتاج.

ووجهت الدكتورة حنان يوسف في بداية الصالون التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه، وكذلك الاحتفال بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وشهد الصالون مشاركة واسعة من رموز النخبة في تخصصات الدين وعلم النفس والإعلام والثقافة والسياسة من مصر والدول العربية بالإضافة إلى حضور متميز لعدد من شباب الإعلاميين، حيث قدم الحضور مجموعة من الرؤى والمقترحات حول رسم خريطة لتجديد الأهداف وشحن الطاقة الإيجابية وإعادة الشغف للحياة.

اقترب من الله واسأله النجاح والفلاح

وأكد الحاضرون أن الإيمان والارتباط بالله له دور كبير في الاستقرار النفسي من خلال العمل على تهذيب النفس وتنقيتها من أي طاقات سلبية من خلال دوام تذكر الله مع العمل يحقق النجاح والفلاح في الحياة.

ابتعدوا عن أعداء السعادة

كذلك أشار خبراء الصالون إلى أهمية الابتعاد عن أعداء السعادة وضرورة أن يهتم الإنسان بنفسه ويعمل على إسعادها وتفعيل قيم العطاء لمن يستحق والتقدير والتسامح والابتعاد عن مسببات الطاقة السلبية قدر المستطاع.

صادق الشخصيات السعيدة وجدد أهدافك كل فترة

وأكدت المداخلات أن التوازن النفسي هو سمة من سمات التحضر للفرد والمجتمع، فكلما زادت درجة التحضر في المجتمع زادت درجة الرقي والسعادة في الحياة.

تجديد الأهداف كل فترة وإفساح المجال للإبداع ضروري

ورسم الحضور خريطة للنجاح في إدارة الحياة من خلال جودة إدارة الوقت وتجديد الأهداف كل فترة وإفساح المجال للإبداع واكتشاف كل فرد للمناطق الخفية في شخصيته التي تجعله أكثر سعادة وإبداعا وإنتاجا، وأن يكون مؤثرا إيجابيا في حياته وحياة الآخرين.

وتفاعل الشباب مع موضوع الصالون، وكعادة الصالون المستمرة، عرض الشباب آرائهم ومقترحاتهم خلال مداخلاتهم المختلفة حول رؤيتهم للمستقبل وأهمية تحديد أهدافهم وطموحاتهم، ثم اختتم الصالون بفقرة غنائية شدت بها الإعلامية الشابة ندى المنسي، نالت إعجاب جميع الحضور.