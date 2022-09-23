إيبارشية أبنوب تنظم كرنفال الطفولة بمشاركة 1600طفل

نظمت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة كرنفال الطفولة، بمبنى خدمات الكاروز بأسيوط الجديدة، واستمر الكرنفال لمدة يومين، بحضور الأنبا بستيني أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

1600 طفل وطفلة في الكرنفال

وحسب المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فقد انطلق الكرنفال تحت شعار «كنيسي أيقونتي»، حيث تضمن الكرنفال عددا من النقاط منها طقس الكنيسة، حامل الأيقونات، أوانى المذبح، وأشكال الكنيسة، بالإضافة إلى العديد من الألعاب الترفيهية ومسرح العرائس، وقد شارك في الكرنفال أكثر من 1600 طفل وطفلة، ومايزيد عن 200 خادم و خادمة من الإيبارشة.

رسامة الأنبا بيسنتي بيد البابا تواضروس

يذكر أن الأنبا بيسنتي قد رسمه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أسقفا منذ أشهر ماضية، ليكون أسقف على أبنوب والفتح وأسيوط، وجاء القمص بيسنتي خلفا للأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة المتوفى، وتمت طقوس رسامته على يد البابا تواضروس الثاني في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وشهد ذلك عدد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.