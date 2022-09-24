في ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق.. أبرز 5 وجوه جسدها في السينما والدراما

75 عامًا تمر على ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق، باعتباره من مواليد 23 سبتمبر عام 1947، والذي قدّم على مدار مشواره الفني الذي بدأه قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي ما يزيد عن 200 عمل مابين الدراما والسينما والمسرح والإذاعة، وترك من خلالها بصمته المتفردة في الشخصيات التي قدمها.

عدد كبير من الأدوار قدمها محمد وفيق طيلة مشواره الفني الذي استمر أكثر من 40 عامًا، تنقّل بينها ببراعة شديدة بين الخير والشر، جعلت اسمه محفورًا في قلوب محبيه، واستمر عطاءه حتى رحيله عام 2015، وعرض أخر أعماله مسلسل ألف ليلة وليلة.

75 عامًا على ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق

وفي ذكرى وفاة محمد وفيق، تستعرض «الوطن» أبرز 5 شخصيات قدمها سواء على شاشتي السينما أوالتليفزيون، وذلك من خلال السطور التالية:

عزيز الجبالي

على مدار ثلاثة أجزاء بدأت عام 1988 وحتى عام 1992، قدم محمد وفيق، شخصية عزيز الجبالي، في الملحمة الوطنية مسلسل رأفت الهجان، أمام محمود عبدالعزيز ونبيل الحلفاوي وأحمد ماهر، إيمان الطوخي وتهاني راشد، وعدد كبير من نجوم الفن، للكاتب صالح مرسي، والمخرج يحيى العلمي.

الخديوي إسماعيل

على مدار 4 أجزاء بدأت عام 1992 وحتى عام 2001 جسد شخصية الخديوي إسماعيل، في أحداث مسلسل بوابة الحلواني، أمام عبدالله غيث، صلاح قابيل، إيمان الطوخي، حسن كامي، للكاتب محفوظ عبدالرحمن، إخراج إبراهيم الصحن.

صفوت

وفي أحداث مسلسل رحلة السيد أبو العلا البشري بجزأيه الأول عام 1986 والثاني عام 1996 جسد شخصية صفوت الأخ الأكبر لعدد من الأشقاء، بطولة محمود مرسي، كريمة مختار، محمود الجندي وعلي الحجار وهالة فاخر، للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج محمد فاضل.

الغندور

عام 2002 لعب شخصية المستشار رأفت الغندور، في أحداث مسلسل الأصدقاء أمام صلاح السعدني وفاروق الفيشاوي وصفية العمري، تأليف كرم النجار، إخراج إسماعيل عبدالحافظ.

فؤاد الشرنوبي

عام 1991 جسد شخصية العقيد فؤاد الشرنوبي، في أحداث فيلم الهروب أمام أحمد زكي، هالة صدقي، عبدالعزيز مخيون، حسن حسني، أبو بكر عزت، زوزو نبيل، للكاتب مصطفى محرم، إخراج عاطف الطيب.